Phone (3)? Nothing готовится анонсировать новый продукт на выставке MWC 2024

Nothing анонсировала свое участие на выставке Mobile World Congress 2024, которая пройдет в Барселоне в феврале следующего года. Приглашения от компании начали получать западные издания.

Событие примечательно тем, что на этом мероприятии в 2023 году генеральный директор Nothing Карл Пей представил Nothing Phone (2). Ожидается, что и в этот раз лондонская компания не разочарует и покажет свой новый продукт, которым, по слухам, может стать Nothing Phone (3) или Nothing Phone (2а).

Если про Phone (3) никакой информации нет и это всего лишь догадки журналистов, то предполагаемые характеристики и дизайн Phone (2а) уже успели утечь в сеть.