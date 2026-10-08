Rockstar выпустила коллекцию мерча по GTA VI

Rockstar Games запустила в фирменном магазине отдельную коллекцию товаров по Grand Theft Auto VI.
В линейку вошли футболки, кепки, сумки, наклейки и другие аксессуары с символикой игры. Часть мерча выполнена в фирменной сине-розовой стилистике GTA VI.
Отдельно компания предлагает набор The Goodtime State: Vice City Collection за $399,99. В него входят 11 предметов, среди которых фигурка Macca the Gator, очки Oakley Frogskins, кепка New Era, сумка, пины и двусторонний постер с картой Леониды. Сама GTA VI в комплект не входит.
Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.