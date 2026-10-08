Rockstar выпустила коллекцию мерча по GTA VI
Новости

Rockstar выпустила коллекцию мерча по GTA VI

В продажу поступили одежда, аксессуары и коллекционные предметы в стилистике Vice City и Leonida.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 19:47
Rockstar выпустила коллекцию мерча по GTA VI

Rockstar Games запустила в фирменном магазине отдельную коллекцию товаров по Grand Theft Auto VI.

Rockstar выпустила официальную коллекцию мерча по GTA VI
Rockstar выпустила официальную коллекцию мерча по GTA VI
Rockstar выпустила официальную коллекцию мерча по GTA VI
Rockstar выпустила официальную коллекцию мерча по GTA VI

В линейку вошли футболки, кепки, сумки, наклейки и другие аксессуары с символикой игры. Часть мерча выполнена в фирменной сине-розовой стилистике GTA VI.

gta-merch-thegeek

Отдельно компания предлагает набор The Goodtime State: Vice City Collection за $399,99. В него входят 11 предметов, среди которых фигурка Macca the Gator, очки Oakley Frogskins, кепка New Era, сумка, пины и двусторонний постер с картой Леониды. Сама GTA VI в комплект не входит.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Обсудить

Главное по теме

Новости Xbox опровергла запуск GTA VI на ПК через облако в день релиза игры

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор по стратегии Xbox.
Новости GTA VI запустят на ПК в день релиза, но есть нюанс Новости GTA VI стала самой ожидаемой игрой этой осени среди россиян

Похожие материалы

GTA 6 GTA VI получила коллекционный набор за $399, но без самой игры

Vice City Collection включает фигурку аллигатора, очки Oakley, кепку и другие сувениры по GTA VI.

 GTA VI Анонсирован музыкальный альбом по игре GTA VI

Альбом содержит 34 трека и поступит в продажу в трёх изданиях.

 GTA 6 Rockstar предстала перед судом из-за увольнения разработчиков GTA VI

Rockstar настаивает на утечке конфиденциальных данных и грубых нарушениях.

 GTA VI Вайс-Сити в руках: Sony представила специальные DualSense для GTA VI

Дизайн обеих версий вдохновлен дневным и ночным Вайс-Сити.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Paramount снимет фильм по Cyberpunk 2077 Anthropic запретила пользователям оскорблять Claude Telegram 13.0 вышел на iPhone с WEB-proxy и обновлённым Liquid Glass Bambu Lab получит собственный шоурум в центре Москвы Apple анонсировала презентацию на 13 октября Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

7 октября · 3D-печать

Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

Большой 3D-принтер, с которым справится новичок. Пугает в нём только коробка.
  1. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  2. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  3. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  4. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  5. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
Смотреть все обзоры →