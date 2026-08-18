Nothing опубликовала тизеры TWS-наушников CMF Buds Neo

Nothing готовится к презентации новых доступных TWS-наушников под суббрендом CMF. Компания в своём официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) опубликовала фото и видео-тизеры грядущей новинки.
Судя по промо-материалам, гарнитура CMF Buds Neo будет внутриканальной в серебристом цвете, а амбушюры в оранжевой расцветке.
Кейс с фирменным «колёсиком» показали в трёх цветовых решениях — серебристо-оранжевом, сине-голубом и полностью чёрным:
Презентация TWS-наушников CMF Buds Neo состоится 20 августа.