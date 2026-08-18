Nothing опубликовала тизеры TWS-наушников CMF Buds Neo
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Nothing опубликовала тизеры TWS-наушников CMF Buds Neo

Показали наушник и кейс, презентация состоится уже на этой неделе.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:37
Nothing опубликовала тизеры TWS-наушников CMF Buds Neo

Nothing готовится к презентации новых доступных TWS-наушников под суббрендом CMF. Компания в своём официальном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) опубликовала фото и видео-тизеры грядущей новинки.

Судя по промо-материалам, гарнитура CMF Buds Neo будет внутриканальной в серебристом цвете, а амбушюры в оранжевой расцветке.

Кейс с фирменным «колёсиком» показали в трёх цветовых решениях — серебристо-оранжевом, сине-голубом и полностью чёрным:

Презентация TWS-наушников CMF Buds Neo состоится 20 августа.

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