CMF by Nothing выпустила первые наушники-клипсы Clip Pro
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CMF by Nothing выпустила первые наушники-клипсы Clip Pro

Модель получила открытый форм-фактор, колесо управления на зарядном кейсе и до 33 часов автономной работы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:05
CMF by Nothing выпустила первые наушники-клипсы Clip Pro

CMF by Nothing представила беспроводные наушники Clip Pro, выполненные в формате клипс. Они не перекрывают слуховой канал, поэтому во время прослушивания музыки пользователь продолжает слышать окружающие звуки.

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Наушники оснащены 10,8-миллиметровыми динамиками и поддерживают кодеки LDAC, AAC и SBC. Для звонков предусмотрены четыре микрофона, также заявлены Bluetooth 5.4, подключение к двум устройствам одновременно и режим низкой задержки.

Главной особенностью стал зарядный футляр со встроенным колесом Smart Dial. С его помощью можно менять громкость, переключать треки и управлять звонками, не доставая смартфон.

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Одного заряда хватает примерно на 10 часов воспроизведения музыки. С учетом кейса общее время работы достигает 33 часов. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP54.

CMF Clip Pro оценили в 99 долларов, около 8 тысяч рублей. Наушники выйдут в светло-сером, темно-сером и коралловом цветах.

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