Представлены Nothing Headphone (a) — бюджетные наушники с автономностью до 135 часов

5 марта компания Nothing представила не только смартфоны серии Phone (4a), но и новые полноразмерные наушники Headphone (a). Модель позиционируется как более доступная версия Headphone (1), дебютировавших летом 2025 года.

Характеристики Nothing Headphone (a)

Габариты: 177х78х190.4 мм, 310 г

Звук: 40-мм драйверы

Диапазон частот: 20 Гц — 40000 Гц

Диапазон сигнала: ≤ 10 метров

Шумоподавление: активное, до 40 дБ, режим прозрачности

Микрофоны: 4 микрофона, гибридная система шумоподавления

Кодеки: AAC, SBC, LDAC

Автономность: 1060 мАч, до 135 часов без ANC, до 75 часов с ANC

Водозащита: IP52

Nothing Headphone (a) и Nothing Headphone (1)

Nothing отмечает, что динамики получили диафрагму с титановым покрытием, а сами наушники сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio и поддерживают одновременное подключение к двум устройствам. Также реализована поддержка быстрого сопряжения через Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Обзор Nothing Headphone (1) Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

Покупателям доступны четыре цветовых варианта — желтый, розовый, белый и черный. Цена Nothing Headphone (a) — 159 евро (~14 500 рублей).