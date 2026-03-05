Представлены Nothing Headphone (a) — бюджетные наушники с автономностью до 135 часов

5 марта компания Nothing представила не только смартфоны серии Phone (4a), но и новые полноразмерные наушники Headphone (a). Модель позиционируется как более доступная версия Headphone (1), дебютировавших летом 2025 года.
Характеристики Nothing Headphone (a)
- Габариты: 177х78х190.4 мм, 310 г
- Звук: 40-мм драйверы
- Диапазон частот: 20 Гц — 40000 Гц
- Диапазон сигнала: ≤ 10 метров
- Шумоподавление: активное, до 40 дБ, режим прозрачности
- Микрофоны: 4 микрофона, гибридная система шумоподавления
- Кодеки: AAC, SBC, LDAC
- Автономность: 1060 мАч, до 135 часов без ANC, до 75 часов с ANC
- Водозащита: IP52
Nothing отмечает, что динамики получили диафрагму с титановым покрытием, а сами наушники сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio и поддерживают одновременное подключение к двум устройствам. Также реализована поддержка быстрого сопряжения через Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
Покупателям доступны четыре цветовых варианта — желтый, розовый, белый и черный. Цена Nothing Headphone (a) — 159 евро (~14 500 рублей).
