Представлены Nothing Headphone (a) — бюджетные наушники с автономностью до 135 часов | The GEEK
Представлены Nothing Headphone (a) — бюджетные наушники с автономностью до 135 часов

Более дешевая альтернатива прошлогодним Headphone (1) в ярких цветах.
Редакция The GEEK сегодня в 15:18

5 марта компания Nothing представила не только смартфоны серии Phone (4a), но и новые полноразмерные наушники Headphone (a). Модель позиционируется как более доступная версия Headphone (1), дебютировавших летом 2025 года.

Характеристики Nothing Headphone (a)

  • Габариты: 177х78х190.4 мм, 310 г
  • Звук: 40-мм драйверы
  • Диапазон частот: 20 Гц — 40000 Гц
  • Диапазон сигнала: ≤ 10 метров
  • Шумоподавление: активное, до 40 дБ, режим прозрачности
  • Микрофоны: 4 микрофона, гибридная система шумоподавления
  • Кодеки: AAC, SBC, LDAC
  • Автономность: 1060 мАч, до 135 часов без ANC, до 75 часов с ANC
  • Водозащита: IP52
Nothing Headphone (a) и Nothing Headphone (1)

Nothing отмечает, что динамики получили диафрагму с титановым покрытием, а сами наушники сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio и поддерживают одновременное подключение к двум устройствам. Также реализована поддержка быстрого сопряжения через Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair.

Обзор Nothing Headphone (1)

Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

Покупателям доступны четыре цветовых варианта — желтый, розовый, белый и черный. Цена Nothing Headphone (a) — 159 евро (~14 500 рублей).

