Nothing начала тизерить Phone (4a)

Nothing опубликовала тизер новой линейки смартфонов Phone (4a). Изображение появилось в соцсети X и представляет собой надпись «(a)», составленную из точек разных цветов.

Судя по всему, именно в этих цветах и выйдут новые смартфоны. Речь идёт о пяти расцветках: синей, жёлтой, розовой, белой и чёрной.

Напомним, в январе Nothing Phone (4a) появился в базе данных регулятора TDRA (ОАЭ). По слухам, Phone (4a) и Phone (4a) Pro будут работать на процессорах Qualcomm Snapdragon 7-й серии. Кроме того, как минимум одна из моделей получит более быстрый накопитель стандарта UFS 3.1.

Официальный запуск серии смартфонов Nothing Phone (4a) ожидается в марте 2026 года.