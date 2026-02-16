Huawei FreeBuds Pro 5 с NearLink и IP67 выйдут на глобальный рынок 26 февраля

Huawei объявила о международном запуске беспроводных наушников FreeBuds Pro 5. Презентация состоится 26 февраля в Мадриде. Событие пройдёт за несколько дней до открытия Mobile World Congress 2026 в Барселоне, что указывает на желание бренда заранее привлечь внимание к новинке.

Модель дебютировала в Китае в ноябре прошлого года и теперь выходит на глобальные рынки с рядом технических обновлений.

Двухдрайверная система и NearLink

FreeBuds Pro 5 оснащены двойной системой динамиков в каждом наушнике. Конструкция направлена на повышение детализации и глубины звучания.

Важная особенность — фирменная технология NearLink. По заявлению компании, она обеспечивает передачу аудио без потерь на скорости до 4,6 Мбит/с. Поддерживаются кодеки AAC, SBC, LDAC и L2HC, что расширяет совместимость со смартфонами разных брендов.

Активное шумоподавление серьёзно переработано. Huawei заявляет о трёхкратном приросте эффективности по сравнению с предыдущим поколением. За обработку звука и подавление внешнего шума отвечает чип Kirin A3. Он управляет микрофонами и алгоритмами адаптивной фильтрации.

FreeBuds Pro 5 выполнены в формате внутриканальных наушников с ножкой. Зарядный кейс имеет компактную форму, напоминающую гладкий камешек.

Степень защиты IP67 означает устойчивость к пыли и кратковременному воздействию воды. При включённом шумоподавлении наушники работают до 5 часов от одного заряда. С учётом кейса суммарная автономность достигает 33 часов.

Цена и доступность

Глобальная стоимость и список стран продаж пока не раскрыты. Подробности ожидаются во время мероприятия в Мадриде.

FreeBuds Pro 5 станут частью весенней линейки Huawei и могут усилить позиции бренда в премиальном сегменте TWS-устройств на фоне конкурентов, активно готовящих новинки к MWC 2026.