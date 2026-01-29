Официально: Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году

Глава Nothing Карл Пей рассказал о планах бренда в новом видео на официальном YouTube-канале. По его словам, ждать выхода Nothing Phone (4) в 2026 году не стоит — в ближайшее время компания не планирует выпускать новые флагманские смартфоны.

Он отметил, что главным устройством бренда по-прежнему остаётся прошлогодний Nothing Phone (3). Компания не собирается ежегодно обновлять флагманы «для галочки» и считает, что новые модели должны выходить только при наличии действительно заметных и оправданных улучшений.

При этом Nothing продолжит развивать другие направления. В частности, компания планирует выпуск наушников, а также представит смартфон Phone (4a), который станет преемником Phone (3a).

Читайте также Nothing Phone (4a) готовится к выходу

По словам Пея, линейка «a» остаётся самой продаваемой и новый Phone (4a) приблизит серию к флагманскому уровню, включая материалы корпуса, дизайн, экран и камеры.