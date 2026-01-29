Официально: Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году | The GEEK
close
Новости

Официально: Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году

Карл Пей поделился планами Nothing на ближайшее время.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:13

Глава Nothing Карл Пей рассказал о планах бренда в новом видео на официальном YouTube-канале. По его словам, ждать выхода Nothing Phone (4) в 2026 году не стоит — в ближайшее время компания не планирует выпускать новые флагманские смартфоны.

Он отметил, что главным устройством бренда по-прежнему остаётся прошлогодний Nothing Phone (3). Компания не собирается ежегодно обновлять флагманы «для галочки» и считает, что новые модели должны выходить только при наличии действительно заметных и оправданных улучшений.

При этом Nothing продолжит развивать другие направления. В частности, компания планирует выпуск наушников, а также представит смартфон Phone (4a), который станет преемником Phone (3a).

Читайте также

Nothing Phone (4a) готовится к выходу

По словам Пея, линейка «a» остаётся самой продаваемой и новый Phone (4a) приблизит серию к флагманскому уровню, включая материалы корпуса, дизайн, экран и камеры.

id·218563·20260129_1915
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Xiaomi представила смартфоны Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max
Realme выпустила смартфон-пауэрбанк P4 Power с гигантской батареей и быстрой зарядкой
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
iQOO 15 Ultra: характеристики, дизайн и дата выхода
Galaxy Z Flip7 получил специальное издание к Играм 2026 года
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели на 35% в России
Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro
Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России
Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков
Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag
Nothing Phone (4a) готовится к выходу
Редизайн? Nothing заинтриговала фанатов загадочным сообщением
Карл Пэй: Nothing поднимет цены на новые смартфоны в 2026 году
Суббренд СMF отделился от Nothing и стал самостоятельной компанией
Nothing выпустит три новых смартфона в начале 2026 года
Nothing представила Phone (3a) Community Edition
Nothing приостановила развёртывание Nothing OS 4.0
Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro получили стабильную Nothing OS 4.0
Nothing тизерит лимитированный Phone (3a)

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры