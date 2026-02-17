Nothing объявила дату презентации серии Phone (4a)

Nothing объявила, что проведёт 5 марта презентацию смартфонов Phone (4a), на следующий день после мероприятия Apple. Об этом сообщил глава компании Карл Пей, опубликовав изображение приглашения.

На картинке минималистичное приглашение Apple было дополнено ярко-розовой надписью Nothing и новой датой события в стиле граффити.

На протяжении последних дней компания активно тизерит новые устройства. В этом году Nothing использует необычные маркетинговые ходы: один из первых тизеров выглядел как упаковка контрацептивов, а последний — две глянцевые пилюли.

Напомним, в январе Nothing Phone (4a) появился в базе данных регулятора TDRA (ОАЭ). По слухам, Phone (4a) и Phone (4a) Pro будут работать на процессорах Qualcomm Snapdragon 7-й серии. Кроме того, как минимум одна из моделей получит более быстрый накопитель стандарта UFS 3.1.

Больше деталей о новинках ожидается ближе к дате презентации.