Возможный дизайн Nothing Phone (4a) раскрыл утекший в сеть постер

Эксперименты продолжаются.
Редакция The GEEK сегодня в 11:38

В сети появился постер, на котором, вероятно, показана задняя панель одного из смартфонов серии Nothing Phone (4a).

Если изображение подлинное, устройство получит шайбовидный блок камер с вертикальной «пилюлей» в центре. Вокруг него расположены три светодиода Glyph-подсветки.

Nothing Phone (3a) с повернутым модулем камеры

Дизайн соответствует ранее опубликованным тизерам. Один из первых выглядел как упаковка контрацептивов, а второй — две глянцевые пилюли.

Все характеристики Nothing Phone (4a) утекли в сеть за две недели до анонса

Официально дизайн Nothing Phone (4a) раскроют, скорее всего, перед презентацией 5 марта.

