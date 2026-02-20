Возможный дизайн Nothing Phone (4a) раскрыл утекший в сеть постер

В сети появился постер, на котором, вероятно, показана задняя панель одного из смартфонов серии Nothing Phone (4a).
Если изображение подлинное, устройство получит шайбовидный блок камер с вертикальной «пилюлей» в центре. Вокруг него расположены три светодиода Glyph-подсветки.
Дизайн соответствует ранее опубликованным тизерам. Один из первых выглядел как упаковка контрацептивов, а второй — две глянцевые пилюли.
Читайте также
Официально дизайн Nothing Phone (4a) раскроют, скорее всего, перед презентацией 5 марта.
Комментарии в Телеграм