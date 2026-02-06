Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России | The GEEK
Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России

Новинки HUAWEI теперь доступны и на российском рынке.
Редакция The GEEK сегодня в 10:00

6 февраля в российских магазинах электроники стартовали продажи складного смартфона HUAWEI Mate X7 и новых наушников-клипсов HUAWEI FreeClip 2.

Mate X7 официально дебютировал в Китае в ноябре 2025 года. Новинка получила обновленный дизайн, более мощное «железо», продвинутые камеры и ряд других улучшений.

Подробнее о HUAWEI Mate X7

Представлен HUAWEI Mate X7 — тоньше, мощнее, автономнее

В России HUAWEI Mate X7 доступен в трех цветах — красном, черном и парчово-белом. Устройство продается в одной конфигурации 16/512 ГБ по цене от 159 990 рублей.

Наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 с С-образной конструкцией оснащены обновленным гибким компонентом из гипоаллергенного жидкого силикона и высококачественного сплава. Модель получила водозащиту IP57, а время автономной работы достигает 38 часов с учетом зарядного кейса.

HUAWEI FreeClip 2 доступны в голубом, белом и черном цветах. Цена — 19 990 рублей.

