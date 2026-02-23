Nothing показала дизайн Phone (4a)

Nothing официально показала заднюю панель Phone (4a). Полноценный анонс состоится 5 марта, но почти все характеристики устройства уже опубликованы зарубежными СМИ.
Судя по изображению, смартфон сохранит фирменный полупрозрачный стиль с акцентом на модуль камеры и обновлённую световую систему. На задней панели ожидается матричная панель Glyph Bar из 63 мини-светодиодов.
При этом за две недели до презентации в сети появились полные спецификации модели. Согласно утечке, Phone (4a) получит:
- 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K
- частоту обновления 120 Гц
- процессор Snapdragon 7s Gen 4
- аккумулятор 5400 мА·ч
- быструю зарядку 50 Вт
Камеры, по слухам, будут тройными:
- 50 Мп основной сенсор
- 50 Мп телевик с 3.5-кратным оптическим зумом
- 8 Мп ультраширокий модуль
Ожидаются версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 либо 256 ГБ. Также упоминается защита IP65 и четыре цвета корпуса: чёрный, синий, белый и розовый.
Официальная презентация Nothing Phone (4a) пройдёт 5 марта. В тот же день своё мероприятие проведёт Apple.
Вечер обещает быть насыщенным.
