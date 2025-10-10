Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

Nothing умеет играть на нервах тех, кто устал от скучных «чёрных банок» с логотипами. Headphone (1) — первые полноразмерные наушники бренда и они сразу же выдали фирменный «вау-эффект»: прозрачные элементы, строгий силуэт и чувство, что наушники из будущего, но уже у тебя на голове.

Я провёл с ними ровно месяц и не в тепличных условиях редакции, а в реальных: поездки в другие города, прогулки по шумному городу и срочная работа за ноутбуком в шумном кафе. И это, пожалуй, главный тест: не графики и замеры, а то, как устройство смогло встроиться в мою жизнь, учитывая то, что я никогда не признавал полноразмерки в общественных местах. Где-то Headphone (1) удивляли, а где-то раздражали. Но в целом я заметил главное: они стали моими основными наушниками с которыми я не хочу расставаться. Но обо всём по порядку.

Характеристики Nothing Headphone (1)

Модель: Nothing Headphone (1)

Тип: полноразмерные, закрытые

Материал корпуса: алюминий и пластик

Материал амбушюр: синтетическая кожа

Диаметр мембраны: 40 мм

Воспроизводимая частота: 20 Гц — 40000 Гц,

Общее количество микрофонов: 6 микрофонов (по 3 в каждом наушнике)

Мультипоинт: есть

Датчик обнаружения уха: да

Система активного шумоподавления: да

Кодеки: AAC, LDAC, SBC

Автономность: без подзарядки — до 80 часов

Интерфейсы: Bluetooth 5.3, USB Type-C, 3.5mm jack

Вес наушников: 329 г

Цена: 22 990 ₽

Комплектация

Headphone 1 приходят в большой глянцевой коробке, от которой сразу веет ностальгией по технике 2000-х. Снял глянец и перед тобой вторая коробка, уже белая, с рельефным рисунком. Всё минималистично, но продумано.

Открываешь дальше и тебя встречает чехол из чёрного войлока. На фото он выглядит благородно, но в жизни быстро собирает всё, что может: пыль, крошки, волосы и особенно шерсть от моего кота. Если у вас дома пушистый друг — готовьтесь регулярно чистить чехол роликом для одежды.

Кейс плоский и без проблем влезет в любой рюкзак.

И да, застёжка здесь не из лёгких. Замок идёт туго, с плотным ходом, и с фирменной металлической блямбой Nothing на собачке. Открыть или закрыть его одной рукой не получится — приходится поднажать, особенно если доставать чехол из рюкзака.

Внутри чехла: сами наушники, кабель Type-C на Type-C и аудио-шнур с джеком 3,5 мм. Nothing предусмотрела возможность слушать музыку как по Bluetooth, так и по проводу — за это отдельное уважение.

Дизайн. Не такие, как все

Когда впервые смотришь на Nothing Headphone 1 вживую, чувствуешь то, чего давно не хватало у большинства брендов — индивидуальность. У Nothing получилось передать свой дух даже в мелочах: плавный ход оголовья, мягкое сопротивление при регулировке, чёткий тактильный отклик кнопок. Они крупные, но не громоздкие, и их легко нащупать — в отличие от круглых решений и, уж простите, сенсорных панелей, которые живут своей жизнью.

На голове сидят уверенно, без ощущения, что вот-вот слетят или пережимают. Минимализм, прозрачность, аккуратные надписи, видимые элементы конструкции — у Nothing Headphone (1) есть свой характер, и он ощущается с первой секунды.

Оголовье равномерно распределяет вес, поэтому даже после нескольких часов прослушивания не появляется усталость. Масса — 329 граммов против 384,8 у AirPods Max, и эта разница ощутима: Nothing легче, а посадка комфортнее при долгом ношении.

Форма чаш необычная — не круглая и не овальная, а «прямоугольная с мягкими углами». Сначала кажется странно, но быстро становится нормой. А потом, когда снимаешь, даже ловишь себя на мысли, что скучаешь по этой форме — настолько она удобная.

В руках наушники ощущаются крепко: металл приятно холодит пальцы, амбушюры мягкие и плотные. Когда надеваешь, создаётся плотная, но не глухая посадка. Nothing нашла ту самую золотую середину между комфортом и изоляцией. Единственное — через пару часов уши начинают потеть, особенно в жаркую погоду. Но тут уж либо красота, либо вентиляция.

У Nothing Headphone 1 нет складной конструкции, а снять амбушюры без усилий и специальных инструментов не получится. Я пробовал — и понял, что если бы продолжил, скорее всего, просто что-нибудь сломал бы. Конструкция держится крепко, так что менять амбушюры самостоятельно точно не стоит.

Когда разворачиваешь чашки, они слегка касаются друг друга. Сейчас это не критично, но со временем такие соприкосновения наверняка оставят мелкие потёртости. Это та самая деталь, которая может испортить впечатление от дизайна в будущем — особенно учитывая, насколько необычно и эстетично выглядят сами наушники.

Мне нравится, что здесь нет дешёвых визуальных трюков: никаких блестящих логотипов, подсветки или «карбона». Только честный, узнаваемый стиль Nothing — прозрачность, графичность и ощущение инженерного дизайна, который не пытается быть «как все» и не стремится кому-то подражать.

Из-за прозрачных вставок на солнце наушники нередко пускают световые «зайчики». Выглядит неожиданно, но в этом тоже есть своя эстетика — лёгкий акцент, который напоминает, что перед тобой техника, а не просто аксессуар.

И да, эти наушники реально хочется фотографировать. Не ради обзора, а потому что они красиво выглядят где угодно: на фоне кирпичной стены, в поезде, на столе рядом с MacBook. У них есть тот редкий визуальный вес, который не устаревает со временем.

Приложение и управление

За беспроводное соединение отвечает Bluetooth 5.3 с поддержкой кодека LDAC, обеспечивающего более качественное звучание при совместимых устройствах. На iPhone, как обычно, используется AAC — разницы в стабильности соединения я не заметил, связь держится уверенно, без обрывов и задержек.

Как и всегда у Nothing, ключевые функции раскрываются через фирменное приложение Nothing X (доступно на iOS и Android). QR-код для установки напечатан прямо на коробке. После первого включения приложение мгновенно находит наушники, подключает их и показывает короткое руководство.

Приложение построено логично: на одном экране собраны все основные функции — шумоподавление, режим прозрачности, пространственный звук, оптимизация баса, эквалайзер, двойное подключение и режим малой задержки. Интерфейс работает стабильно, переключения мгновенные, без лагов.

Оптимизация баса регулируется по шкале от 1 до 5, но на момент написания обзора функция работает некорректно — ползунок активен, но не влияет на звук.

Пространственный звук доступен в трёх вариантах:

Отслеживание головы — сцена движется в зависимости от положения головы;

Фиксированная сцена — звук остаётся «перед вами»;

Отключено — стандартное стерео. Функция работает корректно, особенно заметна при просмотре фильмов и сериалов.

Честно говоря, первые два режима ещё были в со времён AirPods 3, но я до сих пор не понял, в чём их практический смысл. Возможно, кому-то это добавляет ощущение присутствия, а кому-то просто приятно знать, что технология встроена и при желании доступна.

Все-таки с переводом приложения нужно доработать.

Дополнительные функции:

Двойное подключение к двум устройствам одновременно (например, iPhone и ноутбук).

Поиск наушников по звуку.

Обнаружение на ушах (датчик снятия установлен в правом наушнике).

Режим малой задержки для игр и видео.

Эквалайзер

Эквалайзер заслуживает отдельного упоминания. Раздел состоит из трёх вкладок: «Простой», «Продвинутый» и «Дополнительно», и каждая из них рассчитана на разный уровень вовлечённости пользователя.

Во вкладке «Продвинутый» уже открывается полноценный 8-полосный эквалайзер, где можно вручную корректировать частоты от 20 Гц до 20 кГц. Диапазон каждой полосы отображается графически, а изменения сразу слышны в реальном времени — без задержек и пересчёта профиля. Есть даже отдельные ползунки для «добротности» (ширины диапазона) и сброс настроек одной кнопкой.

Третий режим, «Дополнительно». Здесь Nothing добавила готовые профили, созданные аудиоспециалистами, включая редакторов из SoundGuys. Профили меняют восприятие сцены и характер звука. Например, SoundGuys подчёркивает вокал и делает сцену чуть шире, при этом не теряя натуральности.

Кроме того, эквалайзерами можно делиться с другими пользователями — приложение генерирует QR-код, по которому настройки мгновенно импортируются. Удобная и редкая мелочь, которая подчёркивает внимание Nothing к сообществу и деталям.

Физическое управление

Главная особенность наушников — ставка на физическое управление. Вместо сенсорных панелей Nothing использует колесико громкости с чётким откликом. Оно отвечает за регулировку громкости, воспроизведение и паузу.

Рядом — небольшой рычажок для переключения треков и кнопка для смены режимов шумоподавления. Всё срабатывает моментально и не требует привыкания.

Nothing X выглядит и работает как часть устройства, а не как дополнение к нему. Всё просто, понятно и без лишних настроек — именно так, как должно быть у хороших наушников.

Жизнь с Nothing Headphone 1

Nothing Headphone 1 хочется включать снова и снова — просто потому что приятно. Звук не студийный и не «аудиофильский», а живой и тёплый. Бас не пытается сбить стены, но его достаточно, чтобы почувствовать энергию трека. Низкие частоты плотные и насыщенные, без гудения. На максимальной громкости появляется лёгкая кашеобразность — не критичная, просто напоминает, что перед тобой повседневные наушники, а не студийные мониторы.

На момент написания обзора с басом остаются вопросы: регулировка низких частот пока не работает как нужно. Ползунок в Nothing X просто игнорирует изменения. Покопавшись на зарубежных форумах, я выяснил, что это программный баг, который обещают исправить в ближайшем обновлении. Хочется верить, что Nothing доведёт это до ума, потому что потенциал у звука здесь огромный.

Средние частоты — сильная сторона. Голоса звучат естественно и близко, особенно в подкастах или акустике. Вокал приятный, не перегруженный компрессией: слова не теряются, дыхание исполнителя слышно. Верх немного сдержан, без резкости, но и без той «искры», которую дают студийные модели. Благодаря этому звук не утомляет даже после нескольких часов прослушивания.

Музыкальная сцена не самая широкая, но читаемая. Инструменты различимы, не сливаются в кашу. В фильмах и сериалах речь остаётся отчётливой даже на фоне шума поезда или вентилятора.

Шумодав работает уверенно, хотя и не идеально. Он спокойно гасит низкие звуки — гул транспорта, кондиционер, шум дороги и создаёт комфортную изоляцию, когда смотришь фильм или слушаешь музыку. Если ничего не воспроизводится, окружающие звуки всё же пробиваются: собеседника рядом будет слышно, пусть и приглушённо. В поезде или кафе это даже плюс — не возникает вакуума, уши не закладывает, можно спокойно реагировать на происходящее вокруг.

По-настоящему впечатляет режим прозрачности. Когда он включён, наушники будто исчезают. Слышно всё вокруг чётко: речь, шаги, звуки клавиатуры и собственный голос — без необходимости вслушиваться. Ощущения максимально естественные, и пару раз я ловил себя на мысли, что просто забыл, что на мне наушники. Один раз, когда смотрел фильм в поезде, даже проверил, идёт ли звук из наушников, а не из планшета — настолько естественно он смешивается с окружающей акустикой. Эффект создаёт ощущение открытости, при этом звук остаётся чистым.

Ещё одни наушники от Nothing Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus

Поведение на разной громкости предсказуемое: тихие треки сохраняют насыщенность, а громкие не превращаются в какофонию. Nothing удалось найти баланс между плотностью и чистотой звучания. Музыка не утомляет, но и не проходит мимо внимания.

Над звуком Nothing Headphone (1) работала британская компания KEF — та самая, что делает акустику премиум-класса для аудиофилов. Инженеры KEF участвовали в настройке 40-миллиметровых динамических драйверов, чтобы добиться естественного и сбалансированного звучания без искусственного «приукрашивания». В результате наушники звучат не как очередные Bluetooth-уши, а как продукт с характером и аккуратной сценой, где всё выверено по тону.

Микрофоны и звонки

За всё время использования никто из собеседников не пожаловался на качество связи — голос передаётся чётко, без ощущения «бочки» или приглушённости.

Есть и режим низкой задержки, который пригодится для игр. Максимально идеальным его не назвать, но для обычных каток или роликов в YouTube задержка вполне комфортная — звук не отстаёт и не сбивается.

Автономность. О зарядке можно забывать

Последний раз я заряжал Nothing Headphone 1 ещё в двадцатых числах сентября — и к моменту публикации обзора заряд держится на уровне 45%. При том, что наушники пережили 8 поездок по 5–6 часов каждая, результат впечатляющий.

По заявлениям Nothing, автономность следующая:

Без ANC: до 80 часов (кодек AAC) или до 54 часов (LDAC);

С ANC: до 35 часов (AAC) или до 30 часов (LDAC);

В режиме звонков: до 53 часов без ANC и до 37 часов с ним.

На практике эти цифры близки к правде. Я часто слушал музыку с включённым шумоподавлением в поездах и кафе, а дома или ночью — с отключённым ANC. Так что реальное время работы у меня оказалось где-то посередине, но всё равно впечатляющим.

Для тех, кто умеет «посадить» аккумулятор полностью, есть быстрая зарядка: всего 5 минут через USB-C дают до 5 часов музыки. Полная зарядка ёмкости 1040 мА·ч занимает около 2 часов.

Итого. Стоит ли покупать Headphone (1)?

Nothing Headphone (1) — редкий пример, когда дизайн, механика и звук движутся в унисон. Здесь есть характер, инженерная эстетика и удобство в повседневности: продуманное физическое управление, один из лучших режимов прозрачности в классе, стабильное соединение и впечатляющая автономность.

Звучание тёплое и выразительное, с акцентом на середину и вокал. KEF помогла Nothing добиться сбалансированного тона без искусственного лоска и цифровой жёсткости. Наушники созданы не для измерений графиков, а для длительного, комфортного прослушивания.

Шумодав скорее хороший, чем выдающийся, а регулировка баса в Nothing X пока работает с ошибками. В остальном перед нами честный, цельный продукт, в котором чувствуется внимание к деталям и понимание реального сценария использования.

Если нужен уникальный дизайн, удобное физическое управление, отличная прозрачность и естественный звук — Headphone (1) попадают точно в цель.