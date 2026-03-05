Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina

Компания Infinix представила новый смартфон NOTE 60 Ultra, являющийся улучшенной версией NOTE 60 Pro с дизайном, разработанным совместно с Pininfarina.

На передней панели расположился 6,78-дюймовый экран с разрешением 2644×1208 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 нит. Аппаратной основой смартфона стал чипсет MediaTek Dimensity 8400-Ultimate. За автономность отвечает батарея на 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт.

Главной особенностью устройства стал крупный блок камер, включающий три модуля:

Основная камера — 200 Мп, 1/1.4″, f/1.7, OIS;

Перископ — 50 Мп, 1/2.76″, f/2.9, 3.5-кратный оптический зум, OIS;

Ультраширокоугольная камера — 8 Мп, 1/4″, f/2.2.

Фронтальная камера NOTE 60 Ultra получила разрешение 32 Мп вместо 13 Мп у NOTE 60 Pro.

Infinix NOTE 60 Ultra также оснащен стереодинамиками JBL, водозащитой IP64, двусторонней спутниковой связью и пиксельным экраном в блоке камер.

Смартфон будет доступен в четырех цветах: серебряном, черном, красном и голубом. Дата начала продаж и цена пока не объявлены.