Sony представила новое поколение WF-1000XM6 с усиленным ANC

Sony представила флагманские TWS-наушники WF-1000XM6. В США новинка оценена в 330 долларов, что на 30 долларов дороже предыдущей модели.

Наушники получили новый процессор QN3e, который, по данным компании, работает втрое быстрее предшественника. Система активного шумоподавления теперь использует восемь микрофонов вместо шести, что позволило повысить эффективность ANC примерно на 25%.

Также обновлены драйверы и алгоритмы обработки звука. Дизайн корпуса и зарядного кейса переработан — используется матовое покрытие и новая форма кейса.

Автономность осталась на уровне предыдущего поколения: до 8 часов работы от одного заряда и до 24 часов с учётом кейса. Продажи стартовали 12 февраля.

Параллельно Sony выпустила полноразмерную модель WH-1000XM6, которая уже появилась на официальном сайте компании, включая версию в цвете Sand Pink.