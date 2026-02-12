Sony представила новое поколение WF-1000XM6 с усиленным ANC | The GEEK
close
Новости

Sony представила новое поколение WF-1000XM6 с усиленным ANC

WF-1000XM6 получили восемь микрофонов и переработанный дизайн.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:20

Sony представила флагманские TWS-наушники WF-1000XM6. В США новинка оценена в 330 долларов, что на 30 долларов дороже предыдущей модели.

Наушники получили новый процессор QN3e, который, по данным компании, работает втрое быстрее предшественника. Система активного шумоподавления теперь использует восемь микрофонов вместо шести, что позволило повысить эффективность ANC примерно на 25%.

Также обновлены драйверы и алгоритмы обработки звука. Дизайн корпуса и зарядного кейса переработан — используется матовое покрытие и новая форма кейса.

Автономность осталась на уровне предыдущего поколения: до 8 часов работы от одного заряда и до 24 часов с учётом кейса. Продажи стартовали 12 февраля.

Параллельно Sony выпустила полноразмерную модель WH-1000XM6, которая уже появилась на официальном сайте компании, включая версию в цвете Sand Pink.

id·219416·20260212_2023
Infinix выпустила в России игровой ноутбук GT BOOK 2026 и TWS-наушники XBUDS N4 Pro с ANC до 46 дБ
Стало известно, сколько ОЗУ получит PlayStation 6
OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники
Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?
Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России
В России вышли REDMI Buds 8 Lite с ANC и автономностью до 36 часов
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России
Fender представила свои первые беспроводные наушники с автономностью до 100 часов
Первый электромобиль Sony получил поддержку PS Remote Play
«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры