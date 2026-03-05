Продажи наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5 начались в России | The GEEK
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5 начались в России

Новинка получила продвинутую акустическую систему, ИИ-шумодав и звуковой профиль от звукорежиссера Московской консерватории имени П. И. Чайковского.
Редакция The GEEK сегодня в 10:24

«М.Видео» объявила о начале продаж в России новых наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5. Модель получила систему с низко- и высокочастотными излучателями, ИИ-шумоподавление и профессиональную настройку звука при участии звукорежиссера Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

За звук в наушниках отвечает акустическая система с двумя излучателями. Ультраизлучатель с двумя магнитами обеспечивает звучание низких частот до 10 Гц, а излучатель с тонкой и плоской микродиафрагмой — высоких до 48 кГц.

Поддержка кодека L2HC 4.0 позволяет передавать звук без потерь в формате 48 кГц/24 бит со скоростью до 2,3 Мбит/с при сопряжении с совместимыми устройствами HUAWEI.

Особое внимание уделено акустической настройке. Звукорежиссер Московской консерватории Владислав Крылов принимал участие в создании профилей эквалайзера.

Впервые в FreeBuds Pro 5 реализована интеллектуальная система активного шумоподавления с двумя излучателями. Модель MIMO с ИИ анализирует изменения окружающей среды в режиме реального времени и автоматически настраивает параметры ANC. Три микрофона с датчиком костной проводимости обеспечивают чистую передачу голоса даже при уровне шума до 100 дБ и ветре до 10 м/с.

Наушники представлены в четырех цветах: песочном, белом, черном и темно-синем. Цена HUAWEI FreeBuds Pro 5 — 16 999 рублей. С 5 марта по 6 апреля покупатели смогут получить скидку 2 000 рублей.

