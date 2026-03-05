Apple выпустила iOS 26.3.1

4 марта компания Apple выпустила обновления iOS 26.3.1 (23D8133) и iPadOS 26.3.1 (23D8133). Прошивки исправляют ошибки, улучшают производительность и добавляют поддержку Studio Display второго поколения и Studio Display XDR.

Релиз состоялся спустя две недели после выхода iOS 26.3, в которой появился ряд новых функций. В частности, добавлена система переноса данных на Android, созданная в рамках сотрудничества Apple и Google.

Обновления уже доступны для загрузки через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».