Apple выпустила iOS 26.3.1

На iPhone и iPad добавили поддержку Studio Display второго поколения и Studio Display XDR.
Редакция The GEEK сегодня в 09:41

4 марта компания Apple выпустила обновления iOS 26.3.1 (23D8133) и iPadOS 26.3.1 (23D8133). Прошивки исправляют ошибки, улучшают производительность и добавляют поддержку Studio Display второго поколения и Studio Display XDR.

Релиз состоялся спустя две недели после выхода iOS 26.3, в которой появился ряд новых функций. В частности, добавлена система переноса данных на Android, созданная в рамках сотрудничества Apple и Google.

Подробнее об iOS 26.3

Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей

Обновления уже доступны для загрузки через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

