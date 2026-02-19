Все характеристики Nothing Phone (4a) утекли в сеть за две недели до анонса

За две недели до официальной презентации издание Android Headlines опубликовало полные характеристики будущего смартфона Nothing Phone (4a).
Согласно утечке, устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, а также аккумулятор ёмкостью 5400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.
Фотографические возможности Phone (4a) включают тройную основную камеру:
- Главный сенсор — 50 Мп;
- Телевик — 50 Мп с 3.5-кратным оптическим зумом;
- Ультраширокоугольный модуль — 8 Мп.
Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также ожидается защита от пыли и влаги по стандарту IP65 и четыре расцветки: черная, синяя, белая и розовая.
По слухам, Phone (4a) сохранит прозрачный корпус и получит матричную панель Glyph Bar из 63 мини-светодиодов на задней панели.
Официальная презентация Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro состоится 5 марта.
Комментарии в Телеграм