Все характеристики Nothing Phone (4a) утекли в сеть за две недели до анонса | The GEEK
close
Новости

Все характеристики Nothing Phone (4a) утекли в сеть за две недели до анонса

Спецификации опубликовало авторитетное издание.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:54

За две недели до официальной презентации издание Android Headlines опубликовало полные характеристики будущего смартфона Nothing Phone (4a).

Согласно утечке, устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, а также аккумулятор ёмкостью 5400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Фотографические возможности Phone (4a) включают тройную основную камеру:

  • Главный сенсор — 50 Мп;
  • Телевик — 50 Мп с 3.5-кратным оптическим зумом;
  • Ультраширокоугольный модуль — 8 Мп.

Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также ожидается защита от пыли и влаги по стандарту IP65 и четыре расцветки: черная, синяя, белая и розовая.

По слухам, Phone (4a) сохранит прозрачный корпус и получит матричную панель Glyph Bar из 63 мини-светодиодов на задней панели. 

Официальная презентация Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro состоится 5 марта.

id·219858·20260219_1757
Infinix выпустила в России смартфоны NOTE Edge, NOTE 60 и NOTE 60 Pro
Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro
Представлен Google Pixel 10a — почти полная копия Pixel 9a с плоской камерой
Google Pixel 9 теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Nothing объявила дату презентации серии Phone (4a)
Realme C85 и C85 Pro с защитой IP69 Pro и батареями 7000 мА·ч вышли в России
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1
Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями
OPPO Find X9 и Find X9 Pro готовятся к выходу в России
Вышел тонкий Tecno Pova Curve 2 с большой батареей и футуристичным дизайном
Nothing начала тизерить Phone (4a)
Официально: Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Nothing Phone (4a) готовится к выходу
Редизайн? Nothing заинтриговала фанатов загадочным сообщением
Карл Пэй: Nothing поднимет цены на новые смартфоны в 2026 году
Суббренд СMF отделился от Nothing и стал самостоятельной компанией
Nothing выпустит три новых смартфона в начале 2026 года
Nothing представила Phone (3a) Community Edition

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  2. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  3. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  4. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  5. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  6. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры
Смотреть все обзоры