Все характеристики Nothing Phone (4a) утекли в сеть за две недели до анонса

За две недели до официальной презентации издание Android Headlines опубликовало полные характеристики будущего смартфона Nothing Phone (4a).

Согласно утечке, устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, а также аккумулятор ёмкостью 5400 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Фотографические возможности Phone (4a) включают тройную основную камеру:

Главный сенсор — 50 Мп;

Телевик — 50 Мп с 3.5-кратным оптическим зумом;

Ультраширокоугольный модуль — 8 Мп.

Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также ожидается защита от пыли и влаги по стандарту IP65 и четыре расцветки: черная, синяя, белая и розовая.

По слухам, Phone (4a) сохранит прозрачный корпус и получит матричную панель Glyph Bar из 63 мини-светодиодов на задней панели.

Официальная презентация Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro состоится 5 марта.