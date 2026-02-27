Nothing готовит к выходу наушники Headphone (a)

Nothing объявила, что еще одной новинкой, которую представят на презентации 5 марта, станут полноразмерные наушники Headphone (a).

Официальный тизер Nothing Headphone (a)

Наушники сохранят прямоугольные чаши, как у модели Headphone (1), но получат как минимум один яркий акцентный цвет — желтый.

Скорее всего, наушники займут промежуточное положение между старшими Headphone (1) и более доступными CMF Headphone Pro.

Напомним, 5 марта будет также официально представлена серия смартфонов Nothing Phone (4a).