Представлен Huawei Nova 12 Pro — гламурный смартфон для женщин

Сегодня в Китае состоялась презентация 12-й серии смартфонов Huawei Nova, в которую вошли четыре девайса — Nova 12, Nova 12 Lite, Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra.

Среди вышеперечисленных устройств, модель Huawei Nova 12 Pro предлагается в специальном издании, которое создано для женщин. Лимитированный смартфон выполнен в нежно-розовых тонах и поставляется в стилизованной коробке с розовыми аксессуарами: чехол, брелок, USB-кабель и зарядное устройство.

Все технические характеристики такие же как у обычной версии, о них мы подробно написали в этом материале.

Лимитированный Huawei Nova 12 Pro поступит в продажу 18 января в единственной конфигурации памяти (12/512 ГБ) по цене 4699 юаней (61 150 ₽).