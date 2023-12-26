Представлен Huawei Nova 12: новейший чип Kirin 8000 и стильный дизайн

Сегодня в Китае состоялась презентация 12-й серии смартфонов Huawei Nova, в которую вошли четыре девайса, про флагманские модели Nova 12 Pro и Nova 12 Ultra мы писали в этом материале, а здесь пойдёт речь о средней версии — Nova 12.

Huawei Nova 12 выполнен в том же дизайне, что и базовая модель Huawei Nova 12 Lite, но есть два отличия. Nova 12 получил фирменную однокристальную систему Kirin 8000 и аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой 100-ватной зарядки, а Lite-версия оснащена чипом Snapdragon 778G и батареей на 4500 мАч с поддержкой зарядки на 66 Вт. Все остальные характеристики такие же как у Nova 12 Lite, о них мы подробно написали в этом материале.

В Китае Huawei Nova 12 поступит в продажу 5 января по следующим ценам:

(8/256 ГБ) — 2999 юаней (39 050 ₽)

(8/512 ГБ) — 3399 юаней (44 250 ₽)