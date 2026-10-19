Huawei готовит Mate X8 с защитой экрана от посторонних глаз

Huawei готовится представить новый складной смартфон Mate X8. Китайский инсайдер Bai Ze Guan Shan раскрыл предполагаемые характеристики устройства и сроки его презентации.

По предварительным данным, Mate X8 получит внешний экран диагональю 6,5 дюйма и внутренний дисплей на 8,15 дюйма. Для сравнения, у нынешнего Mate X7 диагонали составляют 6,49 и 8 дюймов соответственно.

Одной из особенностей новинки может стать специальная версия с экраном, защищающим содержимое от посторонних взглядов. Подобная технология позволит ограничить углы обзора, чтобы окружающие не могли увидеть информацию на дисплее.

За производительность предположительно будут отвечать фирменные процессоры Kirin 9050 и Kirin 9050 Pro в зависимости от конфигурации. Ёмкость аккумулятора превысит 6000 мА·ч против 5525 мА·ч у стандартной версии Mate X7.

Основной камере приписывают 50-мегапиксельный сенсор SmartSens SC595 размером 1/1,28 дюйма с переменной диафрагмой и цветовым фильтром RYYB. Также ожидается перископический телеобъектив на 50 Мп.

По информации инсайдера, презентация Huawei Mate X8 запланирована на ноябрь 2026 года. Изначально смартфон собирались представить вместе с новым суббрендом Starlight, ориентированным на устройства среднего ценового сегмента. Однако сроки запуска бренда могут измениться.