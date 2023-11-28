Представлен Huawei MatePad Pro 11″ (2024) — флагманский планшет в тонком корпусе и шесть стереодинамиков

Huawei представила MatePad Pro 11″ (2024), который внешне выполнен в схожем дизайне с прошлым поколением, но имеет иные технические характеристики. Новинка получила поддержку двухсторонней спутниковой связи для обмена текстовыми сообщениями при отсутствии сигнала сети, реализована совместимость со стилусом M-pencil 3-го поколения, который можно прикрепить сбоку при помощи магнитов. Кроме этого, планшет предлагает тонкий корпус толщиною всего 5,9 мм и шесть стереодинамиков для объёмного звучания.

В остальном, девайс оснащён 11-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 точек и частотой обновления 120 Гц, максимальная яркость достигает до 600 нит, а соотношение сторон составляет 16:10. В верхней части в правом углу экрана размещена фронтальная камера на 16-Мп с диафрагмой f/2.2 и записью видео 1080р.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 13 Мп (f/1,8) с поддержкой записи видео в режиме 4К@30fps и ширик на 8 Мп (f/2.2).

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Kirin 9000s, которая используется во флагманских смартфонах серии Mate 60, но ожидается, что в планшете реализована «урезанная» версия чипа. На выбор пользователю доступны только две конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256 и 12/512 Гб.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8300 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и порт USB-C. Из коробки, девайс будет работать на операционной системе HarmonyOS 4.0. Габариты устройства составляют 249,23 x 160,38 x 5,9 мм, масса — 449 грамма.

В Китае Huawei MatePad Pro 11″ (2024) поступит в продажу 8 декабря по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 4299 юаней (53 900 ₽)

(12/512 ГБ) — 4799 юаней (60 150 ₽)

Когда планшет появится на глобальном рынке, пока неизвестно.