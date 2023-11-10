Представлен Honor X50i+ — доступный смартфон в дизайне iPhone 15 Pro

В Китае представлен среднебюджетный смартфон Honor X50i+, который выполнен в схожем дизайне с iPhone 15 Pro и OnePlus 11.

Девайс получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412×1080 точек и частотой обновления 90 Гц, шим 3240 Гц, максимальная яркость достигает до 2000 нит, а соотношение сторон составляет 20:9.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8-мегапикселей (f/2.0) и поддержкой записи видео до 1080P.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 108 Мп с диафрагмой f/1,75 и поддержкой записи видео до 1080P, второй — датчик глубины на 2 Мп (f/2,4).

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6080. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256 или 12/512 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Из прочего, смартфон получил поддержку 5G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, сканер отпечатка пальца на торце и порт USB-C версии 2.0. Габариты смартфона: 161,05 х 74,55 х 6,78 мм, масса — 166 граммов. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.

В Китае Honor X50i+ уже поступил в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 1599 юаней (20 150 ₽)

(12/512 ГБ) — 1799 юаней (22 950 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.