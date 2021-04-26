Появились новые фото дизайна Windows 10

В сети появились новые скриншоты графического интерфейса Windows 10, который появится сборке Windows 10 21H2 (кодовое обозначение – Sun Valley). Профильные СМИ опубликовали новые изображения интерфейса «десятки».





Судя по ним, окна получат закругленные углы, а меню «Пуск» будет находиться над панелью задач, как и другие элементы. Таким образом, Windows 10 станет еще больше похожей на MacOS.

Аналогичное оформление получит не только меню, но также значки области уведомлений — регулятор громкости, Wi-Fi и прочее.

Как ожидается, релиз состоится уже в ближайшие месяцы.