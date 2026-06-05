Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

Большинство умных часов сегодня отчаянно пытаются быть мини-телефоном на запястье: уведомления, платежи, приложения, звонки и вечная возня с зарядкой. Suunto Race 2 играют в другую игру. Они не пытаются заменить смартфон, а спокойно делают то, ради чего спортивные часы вообще существуют: показывают, как ты бегаешь, спишь, восстанавливаешься и насколько честно твоё тело вывозит нагрузку.

Я ношу их каждый день и всё больше понимаю, в чём тут философия. Apple Watch остаются отличными массовыми часами для города и экосистемы, но Suunto Race 2 — история про спорт, автономность и уверенность на длинной дистанции. Когда часы можно не ставить на зарядку каждый вечер и при этом доверять им на тренировке, обратно возвращаться уже не особо хочется.

Характеристики Suunto Race 2

Экран: 1,5″ LTPO AMOLED, 466 × 466, яркость до 2000 нит

1,5″ LTPO AMOLED, 466 × 466, яркость до 2000 нит Корпус: нержавеющая сталь, сапфировое стекло

нержавеющая сталь, сапфировое стекло Размеры и вес: 49 × 49 × 12,5 мм, около 76 г в стальной версии с силиконовым ремешком

49 × 49 × 12,5 мм, около 76 г в стальной версии с силиконовым ремешком Защита: водонепроницаемость до 100 м, тесты по военным стандартам США

водонепроницаемость до 100 м, тесты по военным стандартам США Память: 32 ГБ для офлайн-карт

32 ГБ для офлайн-карт Навигация: двухдиапазонный GPS/GNSS, офлайн-карты, Climb Guidance, тепловые карты

двухдиапазонный GPS/GNSS, офлайн-карты, Climb Guidance, тепловые карты Спорт-режимы: 115+

115+ Автономность: до 18 дней в режиме часов, до 55 ч GPS в режиме Performance, до 200 ч в режиме Tour

до 18 дней в режиме часов, до 55 ч GPS в режиме Performance, до 200 ч в режиме Tour Связь: уведомления, управление музыкой телефона. Своей музыки на борту нет

уведомления, управление музыкой телефона. Своей музыки на борту нет Чего нет: NFC-платежей, микрофона и звонков

NFC-платежей, микрофона и звонков Цена в России: от 45 000 ₽

Комплектация

Распаковка у Suunto сделана с характером. Часы лежат в плотной коробке с тиснёным логотипом и надписью Adventure starts here, а внутри ждёт небольшая открытка от команды Suunto. Мелочь, но именно она задаёт настроение: тебя не просто продали гаджет, а как будто пригласили в дорогу.

В коробке:

сами часы Suunto Race 2;

силиконовый ремешок;

магнитный зарядный кабель USB-C в тканевой оплётке;

краткое руководство Get started и инструкция по установке ремешка;

буклет с информацией о гарантии и безопасности;

фирменные наклейки Adventure Starts Here.

Отдельно стоит сказать про зарядку. Это компактная магнитная шайба на конце добротного кабеля в оплётке, которая притягивается к контактам на задней крышке и держится уверенно.

Питается от USB-C, так что заряжать можно от любого адаптера или повербанка. Самого блока питания в комплекте нет, но при автономности около недели вы и не вспомните, что его пришлось искать.

Версии и цвета Suunto Race 2

Линейка делится на две версии корпуса. Это важно, потому что отличаются они не только материалом и ценой, но и весом.

Stainless Steel (нержавеющая сталь) , от 499 евро. В России официально продаётся от 45 000 ₽. Доступна в нескольких расцветках: оранжевая Coral Orange, синяя, чёрная и серебристая. У меня на обзоре именно стальная версия Coral Orange: чёрный стальной корпус и двухцветный силиконовый ремешок в оранжевых тонах.

, от 499 евро. В России официально продаётся от 45 000 ₽. Доступна в нескольких расцветках: оранжевая Coral Orange, синяя, чёрная и серебристая. У меня на обзоре именно стальная версия Coral Orange: чёрный стальной корпус и двухцветный силиконовый ремешок в оранжевых тонах. Titanium (титан), от 599 евро. В России официально от 56 000 ₽. Легче стальной за счёт титанового безеля, предлагается в чёрном и песочном вариантах.

Если коротко: сталь это оптимальное соотношение цены и качества, титан для тех, кому важен минимальный вес на длинных дистанциях. По экрану, автономности и функциям версии идентичны.

Дизайн и материалы: сталь, сапфир и ни одной царапины

Suunto Race 2 — без преувеличения, это вещь, которую приятно носить. Suunto, в отличие от Garmin, делает ставку не на максимум функций, а на ощущение качества и законченности.

Стальной корпус с сапфировым стеклом за всё время теста (а это чуть больше месяца) ловил удары об дверные косяки и углы, но не получил ни царапины, ни тем более скола. Для часов, которые носишь каждый день, это важнее любой строчки в характеристиках.

Оранжевая (ориг. Coral Orange) версия выглядит ярко, но не кричаще. Тут цвет добавляет характера, а не превращает часы в игрушку.

Отдельно стоит сказать про ремешок. Он перфорированный, и это не дизайн ради дизайна. В жару рука под ним почти не потеет, носить комфортно даже целый день. Больше того, именно благодаря такому ремешку в часах удобно спать, несмотря на их массивность.

Обычно проблема ведь не в размере корпуса, а в том, что рука постоянно потеет под ремешком. Так у меня было и с Apple Watch, и с хвалёным Whoop (обзор). А по факту требовалась всего одна простая вещь: перфорация. И рука дышит, а не просыпаешься с мокрым запястьем. Мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение продуманной вещи.

Экран: 2000 нит, которые видно даже под водой

AMOLED-дисплей здесь крупный и очень яркий, до 2000 нит. На солнце читается без проблем, и это не цифра ради красивой строчки, а реальная разница в повседневном использовании. Причём отдельно отмечу, что яркость у меня всегда выставлена на среднее значение, и даже так под прямыми лучами солнца всё считывается отлично.

Под водой экран тоже ведёт себя прекрасно. И на поверхности, и под водой циферблат остаётся чётким, информация читается без усилий, что особенно ценно во время плавания, когда нет времени всматриваться.

Always-On Display работает красиво, и да, я держу его включённым почти всё время, потому что нравится, как всё отображается.

Единственное, чего здесь не хватает, так это автоматической регулировки яркости и более серьезного кастома дисплеев. Пожалуй, это те вещи, которые хотелось бы увидеть в будущих обновлениях.

Спорт, плавание и точность измерений

Большую часть теста я плавал, занимался спортом и много ходил. Воды Race 2 не боятся (защита до 100 метров), а 115+ спортивных режимов закрывают практически любой сценарий: бег, плавание в открытой воде, велосипед, трекинг и так далее.

Учитывая, что мой основной профиль это плавание, отдельно отмечу управление. Во время тренировки сенсорный экран блокируется, и всё управление идёт через физические кнопки. Это очень удобно: не нужно страдать, вытирать дисплей и пальцы, чтобы попасть по нужному пункту. Нажал кнопку и всё работает, независимо от того, мокрые руки или нет.

Про точность отдельно. Если Apple Watch иногда слегка завышали число шагов, то Suunto считает либо ровно, либо чуть консервативнее. Для тех, кто ориентируется на реальные показатели, а не на красивые цифры в конце дня, это правильный подход. Двухдиапазонный GPS держит трек стабильно, и за всё время теста проблем с позиционированием у меня не было.

Карты и навигация без телефона

Suunto Race 2 умеют работать полностью автономно. В часах 32 ГБ памяти под бесплатные офлайн-карты, и это то, ради чего их особенно оценят любители походов и трейлов.

Загрузка карт устроена просто. В приложении Suunto нужно подключить часы к Wi-Fi, выбрать нужный регион и скачать его на устройство. После этого телефон можно оставить дома: маршрут, подсказки по поворотам и рельеф будут прямо на руке. Есть Climb Guidance для подъёмов и тепловые карты популярных маршрутов.

Если с настройкой возникнут сложности, официальный представитель обычно помогает разобраться. Это, кстати, одна из причин брать часы именно у официала, а не на сером рынке: с поддержкой такие вопросы решаются быстро и без нервов.

Приложение Suunto: просто снаружи, подробно внутри

Фирменной приложение Suunto (доступно на iOS и Android) простое с виду, но при этом раскрывает данные очень глубоко. Сон, восстановление, тренировочная нагрузка, прогресс по неделям, всё это разложено понятно и подробно.

При этом приложение позволяет ставить дополнительные циферблаты и виджеты, так что под себя часы настраиваются легко. Здесь же живёт Suunto Coach, который анализирует тренды нагрузки и восстановления и даёт рекомендации.

Циферблаты, приложения и дополнительные функции устанавливаются через встроенный магазин SuuntoPlus Store прямо из приложения, но, как я писал выше, возможности кастомизации внешнего вида здесь сильно ограничены.

Отдельно про синхронизацию со сторонними сервисами, для многих это решающий пункт. Suunto подключается к 200+ платформам, среди которых Strava, TrainingPeaks, Komoot, Runtastic и другие. Настраивается всё в разделе «Подключить к другим сервисам», после чего каждая тренировка автоматически улетает куда нужно сразу после завершения. Так что если вы живёте в Strava или ведёте план в TrainingPeaks, переход на Suunto ничего не ломает.

Ежедневное здоровье: пульс, шаги, ресурсы

Race 2 это не только тренировки. В фоне часы пишут пульс в течение суток, пульс покоя, шаги, калории и общий тонус организма. В разделе ежедневного здоровья видно дневной диапазон пульса и средний за неделю, а рядом счётчик шагов с целью на день.

Утром часы оценивают, насколько вы отдохнули, и Suunto Coach прямым текстом говорит, готовы ли вы к высокоинтенсивной тренировке или лучше разгрузиться. В эту же картину входят ежедневные ресурсы тела, HRV и пульс во сне.

Важно понимать: чтобы HRV и часть метрик считались полноценно, нужно носить часы и днём, и ночью. Если снимать на ночь, некоторые показатели будут с пропусками.

Отслеживание сна

Отдельно про сон, потому что носить Race 2 на ночь реально комфортно, и я делаю это регулярно. Часы пишут сон автоматически, разбивают его на фазы и показывают всё в приложении наглядно.

В разбивке по этапам видно время и долю бодрствования, быстрого сна (БДГ), лёгкого и глубокого сна. Тут же задаётся цель сна на сутки, по умолчанию это 8 часов, и приложение показывает, насколько вы до неё дотянули или недотянули за конкретную ночь.

Помимо самих фаз, часы считают регулярность сна (усреднённое окно засыпания и пробуждения) и пульс во время сна. В сравнении можно переключать метрику: минимальный и средний пульс, средний SpO2, данные после пробуждения. Приятная мелочь: дневной отдых тоже фиксируется отдельно как дремание, так что короткий сон днём не теряется.

Случайное фото из поездки. Выключился режим не беспокоить и сработал будильник. После пробуждения часы дают краткую сводку дня.

История доступна за день, неделю, месяц и полгода, так что динамику видно сразу. Будильника с вибрацией мне в часах хватает, а данные о сне дальше подтягиваются в общий показатель восстановления, о котором я писал выше. В итоге сон тут не для галочки, а полноценная часть картины состояния.

Уведомления, синхронизация и отсутствие микрофона

Один момент честно стоит проговорить. Из-за ограничений мобильных операционных систем иногда случается рассинхрон: часы могут не показать свежие уведомления или погоду. Это встречается и на iOS, и на Android, не вина конкретно Suunto. Лечится мгновенно: достаточно открыть один приложение. Даже если синхронизация прервалась, часы всё запоминают сами и при следующем подключении подтягивают данные.

Важно понимать и про сами уведомления. Они приходят на часы, и их первые пару строк можно прочитать, но ответить с руки нельзя. Никакого набора текста, индивидуальных иконок приложений, быстрых ответов или тем более эмодзи, здесь нет. Race 2 показывает, что пришло сообщение, а реагировать на него вы будете уже с телефона.

Для часов с таким спортивным уклоном это логично, но если вы привыкли отвечать прямо с запястья, держите это в голове.

Теперь про микрофон. Его здесь нет, а значит нет и звонков с руки. Для кого-то это минус: ответить на вызов через часы не получится. Для меня это скорее плюс. Одним устройством с микрофоном вокруг меньше, и с точки зрения приватности это спокойнее. Здесь всё зависит от того, что вам важнее.

Автономность: неделя с включённым Always-On Display

Вот где Race 2 действительно удивляет. Я зарядил часы до 98% в понедельник и ровно через неделю на них оставалось 44%. И это при включённом Always-On Display, постоянном приёме уведомлений и непрерывном измерении пульса и состояния.

Заявленные цифры это до 18 дней в режиме часов и до 55 часов записи трека в самом точном GPS-режиме. На практике даже при агрессивном сценарии использования заряжать часы приходится примерно раз в неделю. После Apple Watch, которые живут от утра до вечера, это совсем другой ритм жизни с устройством.

Что нового в Race 2 и стоит ли обновляться

Suunto Race 2 это не революция, а грамотная работа над ошибками первого Suunto Race. Главных изменений несколько:

экран стал крупнее и заметно ярче: 1,5 дюйма и до 2000 нит против 1,43 дюйма и 600 нит, плюс частота 60 Гц и тоньше рамки;

переработан оптический пульсометр, это была заявленная цель номер один;

более быстрый процессор, интерфейс шустрее и быстрее срабатывает подъём руки;

корпус тоньше и легче, доработана форма ушек под ремешок для комфорта;

немного выросла автономность в режиме двухдиапазонного GPS и ускорилась зарядка;

расширились тренировочные функции, включая структурированные интервалы из приложения.

Если у вас уже есть первые Race, то смысл обновляться есть в основном ради экрана и пульсометра. Но если вы переходите с других часов или вообще с другой модели Suunto, то Race 2 это очень цельный вариант.

Кому подойдут Suunto Race 2

Suunto Race 2 подойдут тем, кто выбирает часы не ради уведомлений и приложений, а ради спорта, контроля нагрузки и нормальной автономности. Это вариант для людей, которые бегают, плавают, ходят в зал, выбираются на маршруты и хотят понимать, как организм реагирует на тренировки, сон и восстановление.

Если вам важны платежи, звонки, голосовые ассистенты и большой магазин приложений, логичнее смотреть в сторону Apple Watch или Galaxy Watch. Они удобнее как продолжение смартфона. Race 2 про другое: меньше развлечений, больше выносливости, данных и уверенности, что часы не сядут в самый неподходящий момент.

Итого

Suunto Race 2 не пытаются понравиться всем, и в этом их главная сила. Перед нами не универсальный гаджет для города, а серьёзные спортивные часы с сапфиром, сталью, картами, шикарным экраном и автономностью, после которой ежедневная зарядка начинает казаться странной привычкой.

Apple Watch давно стали понятным массовым выбором, почти как iPhone на руке. Suunto Race 2 выбирают иначе: не потому что «у всех такие», а потому что нужен надёжный инструмент для тренировок, восстановления и дальних дистанций. Часы для тех, кто хочет меньше суеты на запястье и больше пользы от каждого дня, каждой пробежки и каждой тренировки.