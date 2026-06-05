Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье
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Обзор Suunto Race 2: спортивные часы с характером, а не смартфон на запястье

Рассказываю, чем спортивные часы отличаются от умных и почему обратно на Apple Watch не тянет.

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 14:40

Большинство умных часов сегодня отчаянно пытаются быть мини-телефоном на запястье: уведомления, платежи, приложения, звонки и вечная возня с зарядкой. Suunto Race 2 играют в другую игру. Они не пытаются заменить смартфон, а спокойно делают то, ради чего спортивные часы вообще существуют: показывают, как ты бегаешь, спишь, восстанавливаешься и насколько честно твоё тело вывозит нагрузку.

Я ношу их каждый день и всё больше понимаю, в чём тут философия. Apple Watch остаются отличными массовыми часами для города и экосистемы, но Suunto Race 2 — история про спорт, автономность и уверенность на длинной дистанции. Когда часы можно не ставить на зарядку каждый вечер и при этом доверять им на тренировке, обратно возвращаться уже не особо хочется.

Характеристики Suunto Race 2

  • Экран: 1,5″ LTPO AMOLED, 466 × 466, яркость до 2000 нит
  • Корпус: нержавеющая сталь, сапфировое стекло
  • Размеры и вес: 49 × 49 × 12,5 мм, около 76 г в стальной версии с силиконовым ремешком
  • Защита: водонепроницаемость до 100 м, тесты по военным стандартам США
  • Память: 32 ГБ для офлайн-карт
  • Навигация: двухдиапазонный GPS/GNSS, офлайн-карты, Climb Guidance, тепловые карты
  • Спорт-режимы: 115+
  • Автономность: до 18 дней в режиме часов, до 55 ч GPS в режиме Performance, до 200 ч в режиме Tour
  • Связь: уведомления, управление музыкой телефона. Своей музыки на борту нет
  • Чего нет: NFC-платежей, микрофона и звонков
  • Цена в России: от 45 000 ₽

Комплектация

Распаковка у Suunto сделана с характером. Часы лежат в плотной коробке с тиснёным логотипом и надписью Adventure starts here, а внутри ждёт небольшая открытка от команды Suunto. Мелочь, но именно она задаёт настроение: тебя не просто продали гаджет, а как будто пригласили в дорогу.

suunto-race-2-korobka-
suunto-race-2-korobka

В коробке:

  • сами часы Suunto Race 2;
  • силиконовый ремешок;
  • магнитный зарядный кабель USB-C в тканевой оплётке;
  • краткое руководство Get started и инструкция по установке ремешка;
  • буклет с информацией о гарантии и безопасности;
  • фирменные наклейки Adventure Starts Here.
suunto-race-2-komplektacija

Отдельно стоит сказать про зарядку. Это компактная магнитная шайба на конце добротного кабеля в оплётке, которая притягивается к контактам на задней крышке и держится уверенно.

suunto-race-2-zarjadka
suunto-race-2-zarjadka-szadi

Питается от USB-C, так что заряжать можно от любого адаптера или повербанка. Самого блока питания в комплекте нет, но при автономности около недели вы и не вспомните, что его пришлось искать.

Версии и цвета Suunto Race 2

Линейка делится на две версии корпуса. Это важно, потому что отличаются они не только материалом и ценой, но и весом.

suunto-race-2-thegeek
  • Stainless Steel (нержавеющая сталь), от 499 евро. В России официально продаётся от 45 000 ₽. Доступна в нескольких расцветках: оранжевая Coral Orange, синяя, чёрная и серебристая. У меня на обзоре именно стальная версия Coral Orange: чёрный стальной корпус и двухцветный силиконовый ремешок в оранжевых тонах.
  • Titanium (титан), от 599 евро. В России официально от 56 000 ₽. Легче стальной за счёт титанового безеля, предлагается в чёрном и песочном вариантах.

Если коротко: сталь это оптимальное соотношение цены и качества, титан для тех, кому важен минимальный вес на длинных дистанциях. По экрану, автономности и функциям версии идентичны.

Дизайн и материалы: сталь, сапфир и ни одной царапины

Suunto Race 2 — без преувеличения, это вещь, которую приятно носить. Suunto, в отличие от Garmin, делает ставку не на максимум функций, а на ощущение качества и законченности.

Стальной корпус с сапфировым стеклом за всё время теста (а это чуть больше месяца) ловил удары об дверные косяки и углы, но не получил ни царапины, ни тем более скола. Для часов, которые носишь каждый день, это важнее любой строчки в характеристиках.

Оранжевая (ориг. Coral Orange) версия выглядит ярко, но не кричаще. Тут цвет добавляет характера, а не превращает часы в игрушку.

suunto-race-2-dizajn-1
suunto-race-2-dizajn-
suunto-race-2-dizajn
suunto-race-2-dizajn-2

Отдельно стоит сказать про ремешок. Он перфорированный, и это не дизайн ради дизайна. В жару рука под ним почти не потеет, носить комфортно даже целый день. Больше того, именно благодаря такому ремешку в часах удобно спать, несмотря на их массивность.

suunto-race-2-remeshok-
suunto-race-2-remeshok

Обычно проблема ведь не в размере корпуса, а в том, что рука постоянно потеет под ремешком. Так у меня было и с Apple Watch, и с хвалёным Whoop (обзор). А по факту требовалась всего одна простая вещь: перфорация. И рука дышит, а не просыпаешься с мокрым запястьем. Мелочь, но именно из таких мелочей складывается ощущение продуманной вещи.

Экран: 2000 нит, которые видно даже под водой

suunto-race-2-ciferblat-dizajn

AMOLED-дисплей здесь крупный и очень яркий, до 2000 нит. На солнце читается без проблем, и это не цифра ради красивой строчки, а реальная разница в повседневном использовании. Причём отдельно отмечу, что яркость у меня всегда выставлена на среднее значение, и даже так под прямыми лучами солнца всё считывается отлично.

suunto-race-2-v-vode
suunto-race-2-v-vode-

Под водой экран тоже ведёт себя прекрасно. И на поверхности, и под водой циферблат остаётся чётким, информация читается без усилий, что особенно ценно во время плавания, когда нет времени всматриваться.

Always-On Display работает красиво, и да, я держу его включённым почти всё время, потому что нравится, как всё отображается.

suunto-race-2-ciferblat
suunto-race-2-ciferblat-

Единственное, чего здесь не хватает, так это автоматической регулировки яркости и более серьезного кастома дисплеев. Пожалуй, это те вещи, которые хотелось бы увидеть в будущих обновлениях.

Спорт, плавание и точность измерений

Большую часть теста я плавал, занимался спортом и много ходил. Воды Race 2 не боятся (защита до 100 метров), а 115+ спортивных режимов закрывают практически любой сценарий: бег, плавание в открытой воде, велосипед, трекинг и так далее.

suunto-race-2-trenirovki

Учитывая, что мой основной профиль это плавание, отдельно отмечу управление. Во время тренировки сенсорный экран блокируется, и всё управление идёт через физические кнопки. Это очень удобно: не нужно страдать, вытирать дисплей и пальцы, чтобы попасть по нужному пункту. Нажал кнопку и всё работает, независимо от того, мокрые руки или нет.

suunto-race-2-shagi
suunto-race-2-kl
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suunto-race-2-treker

Про точность отдельно. Если Apple Watch иногда слегка завышали число шагов, то Suunto считает либо ровно, либо чуть консервативнее. Для тех, кто ориентируется на реальные показатели, а не на красивые цифры в конце дня, это правильный подход. Двухдиапазонный GPS держит трек стабильно, и за всё время теста проблем с позиционированием у меня не было.

Карты и навигация без телефона

Suunto Race 2 умеют работать полностью автономно. В часах 32 ГБ памяти под бесплатные офлайн-карты, и это то, ради чего их особенно оценят любители походов и трейлов.

suunto-race-2-karty

Загрузка карт устроена просто. В приложении Suunto нужно подключить часы к Wi-Fi, выбрать нужный регион и скачать его на устройство. После этого телефон можно оставить дома: маршрут, подсказки по поворотам и рельеф будут прямо на руке. Есть Climb Guidance для подъёмов и тепловые карты популярных маршрутов.

suunto-race-2-app-1-2-thegeek

Если с настройкой возникнут сложности, официальный представитель обычно помогает разобраться. Это, кстати, одна из причин брать часы именно у официала, а не на сером рынке: с поддержкой такие вопросы решаются быстро и без нервов.

Приложение Suunto: просто снаружи, подробно внутри

suunto-race-2-prilozhenie

Фирменной приложение Suunto (доступно на iOS и Android) простое с виду, но при этом раскрывает данные очень глубоко. Сон, восстановление, тренировочная нагрузка, прогресс по неделям, всё это разложено понятно и подробно.

suunto-race-2-app-1-1-thegeek

При этом приложение позволяет ставить дополнительные циферблаты и виджеты, так что под себя часы настраиваются легко. Здесь же живёт Suunto Coach, который анализирует тренды нагрузки и восстановления и даёт рекомендации.

suunto-race-2-ciferblaty

Циферблаты, приложения и дополнительные функции устанавливаются через встроенный магазин SuuntoPlus Store прямо из приложения, но, как я писал выше, возможности кастомизации внешнего вида здесь сильно ограничены.

suunto-race-2-app-thegeek

Отдельно про синхронизацию со сторонними сервисами, для многих это решающий пункт. Suunto подключается к 200+ платформам, среди которых Strava, TrainingPeaks, Komoot, Runtastic и другие. Настраивается всё в разделе «Подключить к другим сервисам», после чего каждая тренировка автоматически улетает куда нужно сразу после завершения. Так что если вы живёте в Strava или ведёте план в TrainingPeaks, переход на Suunto ничего не ломает.

Ежедневное здоровье: пульс, шаги, ресурсы

Race 2 это не только тренировки. В фоне часы пишут пульс в течение суток, пульс покоя, шаги, калории и общий тонус организма. В разделе ежедневного здоровья видно дневной диапазон пульса и средний за неделю, а рядом счётчик шагов с целью на день.

Утром часы оценивают, насколько вы отдохнули, и Suunto Coach прямым текстом говорит, готовы ли вы к высокоинтенсивной тренировке или лучше разгрузиться. В эту же картину входят ежедневные ресурсы тела, HRV и пульс во сне.

suunto-race-2-app-1-thegeek

Важно понимать: чтобы HRV и часть метрик считались полноценно, нужно носить часы и днём, и ночью. Если снимать на ночь, некоторые показатели будут с пропусками.

Отслеживание сна

Отдельно про сон, потому что носить Race 2 на ночь реально комфортно, и я делаю это регулярно. Часы пишут сон автоматически, разбивают его на фазы и показывают всё в приложении наглядно.

В разбивке по этапам видно время и долю бодрствования, быстрого сна (БДГ), лёгкого и глубокого сна. Тут же задаётся цель сна на сутки, по умолчанию это 8 часов, и приложение показывает, насколько вы до неё дотянули или недотянули за конкретную ночь.

suunto-race-2-app--thegeek

Помимо самих фаз, часы считают регулярность сна (усреднённое окно засыпания и пробуждения) и пульс во время сна. В сравнении можно переключать метрику: минимальный и средний пульс, средний SpO2, данные после пробуждения. Приятная мелочь: дневной отдых тоже фиксируется отдельно как дремание, так что короткий сон днём не теряется.

suunto-race-2-budilnik
Случайное фото из поездки. Выключился режим не беспокоить и сработал будильник. После пробуждения часы дают краткую сводку дня.

История доступна за день, неделю, месяц и полгода, так что динамику видно сразу. Будильника с вибрацией мне в часах хватает, а данные о сне дальше подтягиваются в общий показатель восстановления, о котором я писал выше. В итоге сон тут не для галочки, а полноценная часть картины состояния.

Уведомления, синхронизация и отсутствие микрофона

Один момент честно стоит проговорить. Из-за ограничений мобильных операционных систем иногда случается рассинхрон: часы могут не показать свежие уведомления или погоду. Это встречается и на iOS, и на Android, не вина конкретно Suunto. Лечится мгновенно: достаточно открыть один приложение. Даже если синхронизация прервалась, часы всё запоминают сами и при следующем подключении подтягивают данные.

suunto-race-2-pogoda-
suunto-race-2-pogoda

Важно понимать и про сами уведомления. Они приходят на часы, и их первые пару строк можно прочитать, но ответить с руки нельзя. Никакого набора текста, индивидуальных иконок приложений, быстрых ответов или тем более эмодзи, здесь нет. Race 2 показывает, что пришло сообщение, а реагировать на него вы будете уже с телефона.

suunto-race-2-uvedomlenija

Для часов с таким спортивным уклоном это логично, но если вы привыкли отвечать прямо с запястья, держите это в голове.

suunto-race-2-zablokirovano

Теперь про микрофон. Его здесь нет, а значит нет и звонков с руки. Для кого-то это минус: ответить на вызов через часы не получится. Для меня это скорее плюс. Одним устройством с микрофоном вокруг меньше, и с точки зрения приватности это спокойнее. Здесь всё зависит от того, что вам важнее.

Автономность: неделя с включённым Always-On Display

Вот где Race 2 действительно удивляет. Я зарядил часы до 98% в понедельник и ровно через неделю на них оставалось 44%. И это при включённом Always-On Display, постоянном приёме уведомлений и непрерывном измерении пульса и состояния.

suunto-race-2-zarjadka.-

Заявленные цифры это до 18 дней в режиме часов и до 55 часов записи трека в самом точном GPS-режиме. На практике даже при агрессивном сценарии использования заряжать часы приходится примерно раз в неделю. После Apple Watch, которые живут от утра до вечера, это совсем другой ритм жизни с устройством.

Что нового в Race 2 и стоит ли обновляться

Suunto Race 2 это не революция, а грамотная работа над ошибками первого Suunto Race. Главных изменений несколько:

  • экран стал крупнее и заметно ярче: 1,5 дюйма и до 2000 нит против 1,43 дюйма и 600 нит, плюс частота 60 Гц и тоньше рамки;
  • переработан оптический пульсометр, это была заявленная цель номер один;
  • более быстрый процессор, интерфейс шустрее и быстрее срабатывает подъём руки;
  • корпус тоньше и легче, доработана форма ушек под ремешок для комфорта;
  • немного выросла автономность в режиме двухдиапазонного GPS и ускорилась зарядка;
  • расширились тренировочные функции, включая структурированные интервалы из приложения.

Если у вас уже есть первые Race, то смысл обновляться есть в основном ради экрана и пульсометра. Но если вы переходите с других часов или вообще с другой модели Suunto, то Race 2 это очень цельный вариант.

Кому подойдут Suunto Race 2

suunto-race-2-remeshok-1-1

Suunto Race 2 подойдут тем, кто выбирает часы не ради уведомлений и приложений, а ради спорта, контроля нагрузки и нормальной автономности. Это вариант для людей, которые бегают, плавают, ходят в зал, выбираются на маршруты и хотят понимать, как организм реагирует на тренировки, сон и восстановление.

Если вам важны платежи, звонки, голосовые ассистенты и большой магазин приложений, логичнее смотреть в сторону Apple Watch или Galaxy Watch. Они удобнее как продолжение смартфона. Race 2 про другое: меньше развлечений, больше выносливости, данных и уверенности, что часы не сядут в самый неподходящий момент.

Итого

Suunto Race 2 не пытаются понравиться всем, и в этом их главная сила. Перед нами не универсальный гаджет для города, а серьёзные спортивные часы с сапфиром, сталью, картами, шикарным экраном и автономностью, после которой ежедневная зарядка начинает казаться странной привычкой.

Apple Watch давно стали понятным массовым выбором, почти как iPhone на руке. Suunto Race 2 выбирают иначе: не потому что «у всех такие», а потому что нужен надёжный инструмент для тренировок, восстановления и дальних дистанций. Часы для тех, кто хочет меньше суеты на запястье и больше пользы от каждого дня, каждой пробежки и каждой тренировки.

Плюсы

  • Выдающаяся автономность, заряд раз в неделю даже с Always-On Display
  • Качественные материалы: сталь и сапфир, устойчивые к ударам и царапинам
  • Бесплатные офлайн-карты и полностью автономная навигация
  • Яркий и читаемый AMOLED-экран, в том числе под водой
  • Честные измерения без завышения показателей
  • Простое, но очень подробное приложение
  • Комфортный перфорированный ремешок

Недостатки

  • Иногда нужен ручной запуск приложения для синхронизации
  • Нет микрофона, а значит нет звонков с руки
  • Нет NFC-платежей
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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу о технологиях, сервисах, гаджетах и том, как они меняют повседневную жизнь. Веду Telegram-канал @bdgeek

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