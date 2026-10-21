Microsoft тестирует доплату за Xbox Cloud Gaming от $3,99 за 10 часов

Microsoft начала тестировать платные пакеты дополнительного времени в Xbox Cloud Gaming среди участников программы предварительного тестирования. По данным 9to5Google, компания раскрыла стартовые цены перед более широким запуском в ноябре 2026 года.

Дополнительное время предназначено для игры без рекламы после исчерпания месячного лимита. Пакет на 10 часов стоит $3,99, на 25 часов — $7,99, на 50 часов — $11,99.

В минимальном пакете час обходится примерно в 40 центов, а в самом большом — примерно в 24 цента.

О введении месячных ограничений Microsoft объявила в сентябре: младший тариф Game Pass включает лишь пять часов облачной игры в месяц. Бесплатная трансляция с рекламой останется альтернативой доплате, но предполагает более длительное ожидание и сниженное качество изображения.