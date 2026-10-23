ИИ Microsoft обошёл врачей в тестах на диагностику
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Microsoft создала ИИ-врачей, которые ставят диагнозы точнее людей. Пока только в тестах

Система правильно определила 83% сложных диагнозов против 36% у врачей общей практики.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:16
Microsoft создала ИИ-врачей, которые ставят диагнозы точнее людей. Пока только в тестах

Microsoft представила Diagnostic Orchestrator, систему на базе GPT-5, которая в испытаниях оказалась точнее врачей общей практики при постановке диагнозов. Результаты исследования опубликованы 22 октября в научном журнале Science.

Система работает по принципу виртуального консилиума врачей. Несколько ИИ-агентов анализируют симптомы и историю болезни, предлагают возможные диагнозы, выбирают необходимые обследования и обсуждают результаты, прежде чем прийти к заключению.

Для проверки Microsoft разработала тест SDBench на основе реальных медицинских случаев из прошлого. На 304 сложных случаях, опубликованных в The New England Journal of Medicine, ИИ правильно определил диагноз в 83% случаев. Для сравнения, врачи общей практики с доступом к справочной литературе справились с 36% задач, а без дополнительных источников с 22%.

sdbench

На данных отделения неотложной помощи медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне точность системы составила 80% против 47% у врачей. При этом расчётные расходы на обследования у ИИ оказались ниже.

Исследователи также выяснили, что совместная работа ИИ-агентов может давать более точные результаты, чем использование отдельных языковых моделей.

Однако говорить о превосходстве ИИ над врачами в реальной медицине пока рано. Испытания проводились на ранее описанных случаях, без непосредственного взаимодействия с пациентами. Кроме того, сравнение не включало работу полноценных команд врачей разных специальностей.

Microsoft планирует начать клинические испытания совместно с Beth Israel Deaconess Medical Center в ближайшие месяцы. Сроки появления технологии в больницах пока неизвестны.

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