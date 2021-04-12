Загадочная Венера: планета, бережно хранящая свои тайны

Человечество всегда стремилось покорить неизведанное, в том числе, и другие планеты нашей солнечной системы. Сейчас больше всего разговоров о Марсе (спасибо, Илон Маск), но ведь были и другие варианты. Как на счёт Венеры?

Первые астрономы и исследователи неизменно упирались в густые облака над планетой. Чего только не выдумывали эти люди, чтобы оправдать их появления. В какой-то момент дошло до того, что там, на планете Венера размещались едва ли не высшие по развитию существа в целой Вселенной. Именно они создали эти облака, чтобы никто их не обнаружил, а тем более, не похитил те достижения, которых они добились. Но шло время, технологии менялись, становились более совершенными и наконец-то ученым удалось узнать, что же скрывается под мощным слоем облаков. К сожалению, это была не высшая цивилизация, все оказалось, куда хуже.

Родственная душа

Венеру раньше считали чуть ли не второй Землёй и на это были причины. Она расположена по отношению к Солнцу едва ли не на уровне Земли, что подразумевает схожую атмосферу. Её размеры практически повторяют Земные. Год на Венере длится 225 земных суток. Да и её главный соперник в звании “замена Земли” – Марс, находится на чуть большем расстоянии от нашей планеты. Чего уж говорить о температуре на поверхности, ведь на Марсе куда холоднее. А раньше вообще считали, что эти две планеты образовались с одного вещества. Но с течением исследований все больше становилось понятно, что Венера не та планета, которая могла заменить Землю.

Внеземной ад

Забудьте то, что было написано ранее и представьте свои самые худшие кошмары, связанные с природой. Представили? Так все это существует на Венере. А начнём, пожалуй, с атмосферы, ведь без неё невозможно существование. Атмосфера столь негостеприимной планеты состоит на 90% из углекислого газа. По сравнению с Землёй – это очень высокий показатель. Чего уж говорить о давлении на поверхности, которое превышает земное практически в 100 раз. Хотите узнать как это? Тогда представьте, что вы в океане на глубине в 900 метров. Как вам давление?

Продолжим об атмосфере и скажем, что передвигаться по планете будет практически невозможно, ведь атмосфера планеты настолько густая, что передвижение будет скорее похоже на прохождение через дебри в густом лесу. А теперь поднимите глаза кверху и посмотрите на облака. Какие-то они не такие, как на Земле. И это верно, ведь состоят они из серной кислоты, точнее, её паров, которые вполне могут растворять серебро и золото. Это привело к тому, что планета приобрела блеск и отражающую способность.

Лишь 3% солнечных лучей попадают на поверхность планеты, а значит, что дня и ночи в земном понимании здесь нет – вечный мрак.

Однако отсутствие света, а значит и возможного нагрева поверхности, не делают планету холодной. Наоборот, она считается самой горячей, ведь температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов.

Также отметим, что суточный цикл на планете самый странный, ведь Солнце встаёт на Западе, а садится на Востоке. Более того, здесь год короче суток: сутки длятся 243 дня, а год – 225 земных дней.

Опоздали на 4 миллиарда лет

Венеру можно было заселять людьми раньше, около 4 миллиардов лет назад. На тот момент она представляла собой эдакий оазис во Вселенной. Будучи схожей с Землёй, на планете были моря и океаны, приятный свежий воздух, благоприятная для жизни температура, синее небо и белые облака. Но ничего не вечно, а всему виной – Солнце.

Солнечная система

На тот момент Солнце было меньше по размерам, да и светило гораздо тусклее. Но вмешался процесс старения звёзд и Солнце начало светить ярче, а это отбросило обитаемую зону Солнца чуть дальше от Венеры. И тогда все начало меняться. Поскольку температура увеличивалась, океаны и моря начали испаряться, выбрасывая в атмосферу пар, который ещё больше концентрировал тепло, а значит температура на поверхности росла лавинообразно. Это привело к тому, что вся вода осталась в атмосфере, то есть увеличивалась густота атмосферы, а это в свою очередь, приводило к сложности вращения планеты, а значит к более длительным суткам.

Единственное место на Венере, где возможно существование — это высота в 50 км от поверхности. Да, там температура не такая высокая, да и атмосфера полегче для Землян, но как быть с кислотной средой? Вывод напрашивается сам собой: Венера, какой бы привлекательной она не была для людей, не самое лучшее место обитания.

Марс – наше спасение?

Что все это значит для Землян? Ничего хорошего. Поскольку Солнце продолжает стареть, а значит увеличиваться в размерах, то и обитаемая зона Солнца будет распространяться дальше. То есть, настанет момент, когда мы подойдём к границе этой обитаемый зоны, а значит Землю ждёт участь Венеры. Правда, по прогнозам учёных это настанет не так и скоро – пройдут сотни миллионов лет, когда на одну обитаемую планету станет меньше. Плохо, что процесс этот необратимый, хорошо, что есть Марс, который более благосклонен к нам, чем Венера. Да и расположен он дальше от Солнца, а значит что и обитаемая зона Солнца ещё не скоро покинет эту планету.

Советская любовь

Все данные о Венере были получены за счёт исследований и огромную роль в этом сыграли советские учёные. Раз за разом, несмотря на провалы, они отправляли космические аппараты покорять Венеру или как её ещё принято называть – “Утреннюю звезду”. Это прозвище появилось из-за того, что планету хорошо видно на восходе. Венера считается третьим по яркости светилом на небе, после Солнца и Луны.



Но вернёмся к истокам изучения планеты, которое стартовало ещё до полёта Гагарина. В феврале 1961 года был отправлен первый аппарат “Венера-1”. Аппарату удалось подлететь к Венере на расстояние 100 тыс. км, и даже выйти на орбиту планеты, но радиосвязь была потеряна из-за огромного расстояния между Землёй и космическим аппаратом. Но даже этот неудачный запуск был полезен, ведь на основе полученных данных был спроектирован новый космический аппарат.



После этого было множество попыток приблизиться к Венере, но по большей части они были неудачными. И только в 1965 году, автоматическая межпланетная станция “Венера-3”, успешно достигла поверхности планеты. Именно этому аппарату принадлежит звание первого устройства, которое достигло поверхности другой планеты Солнечной системы. Правда, передать данные с поверхности не получилось, так как оборудование на станции ещё до посадки вышло из строя. Но до этого учёные успели получить данные об околопланетном пространстве и траекторные данные.

Венера-15 и Венера-16 / Фото Роскосмос

“Венера-4” позволила учёным получить сведения о плотности, давлении и атмосфере на планете. Ещё одним успешным запуском можно считать полет аппарата “Венера-4”. Именно этой станции удалась мягкая посадка на планету. Случилось это в 1970 году. Спустя 5 лет, с помощью аппаратов “Венера – 9” и “Венера-10”, удалось запечатлеть первые панорамные изображения поверхности планеты. В 1982 году уже тринадцатый по счету аппарат, отправил на Землю первые цветные изображения с места посадки на Венеру. Всего за 21 год исследований, к Венере было направлено 16 аппаратов. После 1984 года на Венеру были отправлены два новых аппарата – “Вега-1” и “Вега-2”. Последними аппаратами, которые направились к этой планете, стали “Венера-15” и “Венера-16”.

Новые исследования

В планах Роскосмоса отправить к планете станцию “Венера-Д” со спутником и более живучим оборудованием для исследований. Ожидается, что аппарат должен проработать на Венере около месяца. За период его работы он должен собрать такие данные: узнать состав атмосферы, исследовать поверхность планеты и попытаться выяснить причины исчезновения воды.

Серные облака на Венере / Иллюстрация РИА Новости

В состав аппарата входит орбитальный блок, спускаемый аппарат и два зонда. Два зонда в дальнейшем займут свои места: один на высоте от поверхности планеты 50-60 км, второй чуть ниже – 40-50 км. Зонды, по заявлению создателей, могут проработать в таких условиях около восьми суток. А вот спускаемый блок должен продержаться на поверхности несколько дней. За это время он должен передать все необходимые данные на Землю. Ещё один аппарат для исследований планеты – “Венера-Глоб”, застынет на орбите планеты и будет спускать модули для исследований.

Возможна ли жизнь?

Как бы не ужасна была для человеческой жизни Венера, шанс выжить на планете всё-таки есть. Точнее, не на её поверхности, а немного выше. Если подняться на 50-60 км. вверх, то тамошняя атмосфера совсем неплоха для человека. Атмосферное давление нормализуется и становится равным примерно земному, а сама атмосфера до сих пор плотная, чтобы защитить от губительного воздействия солнечных лучей. Что касается температуры, то она гораздо ниже, чем на поверхности – около 60 градусов. Да, ещё не совсем комфортно, но и здесь есть два варианта развития. Либо задействовать все достояния инновационных технологий, либо подняться ещё выше. Это же касается и гравитация, которая приближенная к земной, то есть, наши мышцы не становились бы хрупкими и оставались в тонусе.

А как же жить, если не на поверхности? В данном случае к интересному и независимому друг от друга решению пришли два человека, причём в разных странах. Такими людьми были: инженер из СССР – Сергей Житомирский и представитель NASA и одновременно фантаст – Джеффри Лэндис. Они предложили жить на летающих островах. Для этих целей хорошо подходят дирижабли. На тот момент даже придумали его конструкцию.

Летающие острова Венеры / Журнал Техника-Молодёжи

Корпус летательного аппарата должен был состоять из лёгкого гофрированного металла. Это предполагало довольно жёсткую конструкцию, способную изменять объём. Но чем же заполнять аэростат? Гелий? Может быть и так, но доставка его на орбиту Венеры совсем не имела смысла. А не лучше ли использовать для этих целей обычную воду? Что за бред, спросит читатель, ведь вода тяжелее воздуха. Но это в обычных условиях, а в условиях Венеры, под действием высокой температуру на планете, вода превратится в пар. Идея хорошая, но в современных реалиях это финансово затратно, да и взгляд учёных переместился в сторону Марса.

Обитатели Венеры

Вы думаете, может ли существовать жизнь на столь не дружелюбной планете? На эту тему было множество предположений, начиная от существования высшего разума и заканчивая простыми инопланетянами. Но на деле все оказалось проще и благодарить за это нужно опять же, советских учёных и их космические аппараты, предназначенных для исследований Венеры. В частности, речь идёт о “Венера-13” и “Венера-14”, которые в 1982 году были отправлены на исследуемую планету. Каждый из этих аппаратов был снабжён двумя камерами, которые после успешного приземления в течение двух часов снимали панорамы поверхности планеты. После обработки таких снимков были обнаружены самые мелкие и довольно странные предметы. В число местной флоры и фауны причислили 18(!) видов обитателей планеты. О возможном наличии живых существ на поверхности Венеры заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Л. В. Ксанфомалити в январе 2012 года.

Рассвет и закат на Венере

Первое, что бросилось в глаза при исследовании снимков – это грибы, шляпки которых в диаметре составляют 6 и 8 см. Не одними грибами богата планета. А может и цветы есть, с улыбкой спросит читатель? Да, есть. Снимки, сделанные через промежутки времени показали цветок, высотой около 30 см. С помощью анимации, созданной из снимков можно видеть, что цветок даже колышется на ветру. Кстати, обоим аппаратам удалось заснять такие цветы, причем аппараты находились друг от друга на расстоянии в тысячу километров. “Венере-13” удалось заснять даже скорпиона, но не на всех снимках. Объясняется это тем, что на одних изображениях, где он не попал в кадр, он заполз в грунт. Ориентировочная длина существа – 17 см.

Чуть меньше по размерам ящерица Амисада, обнаруженная “Венерой-14”. Что-то похожее на каракатицу медленно ползло по поверхности – это ещё один обитатель Венеры. Вообще, все “звери” этой планеты медлительны и передвигаются не быстрее, чем 1 см в секунду. Не менее интересными остаются и другие загадочные существа. Самое большое – это зубчатка, которая достигала размера 1,3 метра в длину, птица сыч, пушистое существо, названное медвежонок и змейка. Так за счет чего же выживают животные в таких условиях? Учёные считают, что существование в таких условиях обусловлено азотной составляющей, а не углеродной, как на планете Земля. Азот является стабильным источником разных соединений, в том числе и полимерных, для чего нужна высокая температура и давление. Как раз то, чего много на Венере.

А что же вместо воды? Для этих целей подходит “сверхкритический флюид”, который при воздействии с высокой температурой превращается в двуокись углерода. Это некое вещество, сочетающее в себе свойства газа и жидкости. Оно имеет низкую вязкость, что даёт ему возможность перемещать растворенные вещества в самые мельчайшие поры, даже на клеточном уровне. Самый главный вывод учёных таков: флора Венеры химически более богата, чем земная. Подтвердить это или опровергнуть можно, но только отослав на Венеру очередной аппарат с камерами высокой чёткости. Но сделать это не так просто, и такая миссия (Венера-Д) может быть отложена вплоть до 2030 года.

Зарубежные исследователи Венеры

Однако не только СССР была интересна эта планета. Представители других стран также были заинтересованы в её изучении. И вот первым зарубежным исследовательским аппаратом от NASA стал “Маринер-1”. Как ни странно, но эта миссия была обречена на провал ещё на самом старте, ведь создатели допустили ошибку в программном коде. Из-за этой ошибки летательный аппарат сбился с курса и создатели приняли единственное правильное решение в этом случае – уничтожить его. В середине 1962 года была предпринята ещё одна попытка NASA добраться до поверхности Венеры с помощью аппарата “Маринер-2”.

Приблизившись к планете на расстояние 35 тыс. км, исследователям удалось выяснить, что у планеты слабое магнитное поле, что могло подтверждать высокий уровень радиации. Огромным успехом завершилась миссия “Маринер-4”, который успел побывать на орбите не только на Венеры, но и Меркурия. С помощью этого аппарата удалось получить увеличенные снимки планет и выяснить, что на Венере присутствует атмосфера, напоминающая земную.

Последним аппаратом от США считается “Магеллан”, запущенный в 1989 году. Его основная цель заключалась в создании топографической карты целой планеты, с чем он частично справился, но в 1994 году с ним пропала связь.

Сейчас же учёные из Японии активно занялись изучением Венеры. Им помогает аппарат “Акацуки”, который ищет вулканическую активность. Так или иначе, миссия ещё не завершена и нас могут ожидать новые открытия на планете.

