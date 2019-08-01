Появились качественные фото процессора Apple A14

Опубликованы свежие данные относительно будущих смартфонов iPhone 12. Китайский источник @laobaiTD обнародовал в твиттере качественные фотографии однокристальной системы Apple A14, которая должна использоваться в новых смартфонах из Купертино.

Судя по снимкам, именно этот процессор изготовлен на 16 неделе 2020 года, то есть в конце апреля, на что указывает индекс 2016. Само собой, 2016-м годом чип дотироваться не может. Таким образом, подготовка к анонсу и релизу идёт полным ходом.

Как ожидается, новые смартфоны представят в сентябре этого года, а весной будущего года покажут облегчённые версии iPhone 12e с 4 ГБ оперативной памяти вместо 6 ГБ, а также поддержкой 4G вместо мобильных сетей пятого поколения.

Предполагается, что чипы Apple A14 лягут в основу всех без исключения версий iPhone 12 вне зависимости от диагонали экрана и оснащения.

Кроме того отметим, что этот чип является основой для будущих решений для MacBook и Mac. Именно на базе A14 создаются «большие» ARM-процессоры.

Ранее китайские источники рассекретили внешний вид экрана iPhone 12, который неприятно удивил большой монобровью. Это не получается списать даже на систему распознавания внешности Face ID, поскольку китайские и корейские производители обходятся куда меньшими размерами выреза на экране.