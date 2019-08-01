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Новости

Судя по утечке, iPhone 12 получит огромную монобровь

В китайской социальной сети Weibo опубликовали фотографию экрана смартфона iPhone 12, полученную от источника в цепочке поставок. И первое, на что обращаешь внимание — это огромная по современным меркам монобровь. Там находится селфи-камера, а также датчик, используемый для биометрического распознавания пользователя.

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Пока что неясно, почему в Купертино используют устаревший дизайн а-ля iPhone X, которому уже три года. Все остальные производители давно уже перешли на небольшие каплевидные вырезы или камеры, врезанные прямо в экран. Их вполне хватает для разблокировки по лицу.

Если эти данные верны, то iPhone 12 визуально мало будет отличаться от более старых моделей. Похоже, что все основные изменения будут внутри. К слову, недавнее изображение новинки от дизайнера также подтверждает наличие большой моноброви.

Отметим также, что на минувшей неделе была опубликована фотография аккумулятора iPhone 12 Pro, которая подтверждает, что ёмкость на уровне 2775 мА·ч. Новинку, как ожидается, анонсируют уже осенью, ориентировочно в сентябре-октябре.

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Этот смартфон получит новейший процессор A14, 4/6 ГБ ОЗУ и разнокалиберные экраны в зависимости от класса модели. Также заявлена поддержка 4G и 5G-сетей.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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