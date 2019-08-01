В 2021 году может выйти дешёвая версия iPhone 12

Осенью Apple представит сразу четыре смартфона (по другим данным — шесть) в рамках одной линейки. Им приписывают поддержку сетей пятого поколения, а также OLED-дисплеи разных диагоналей. Однако инсайдер Apple Lab утверждает, что позднее компания покажет удешевлённую версию iPhone 12 с IPS-экраном и поддержкой 4G в двух размерах.

Судя по всему, речь идёт о модели, которая ранее уже упоминалась в утечках. Но теперь появились новые данные.

Во-первых, заявлено, что новая модель может называться iPhone 12e. Будут доступны две модификации — с экранами на 5,4 и 6,1 дюйма, технологией Face ID, процессором Apple A14, 4 ГБ оперативной памяти и двойной основной камерой.

Во-вторых, ценник, названный Apple Lab, подтверждает предыдущие данные — 549 и 649 долларов, что эквивалентно примерно 40 и 46,5 тысячам рублей по текущему курсу без учёта налогов. Для сравнения, iPhone SE 2020 в США оценивался в 399 долларов в базовой версии (28,5 тысячи рублей). В России он стоит в рознице 40 тысяч рублей.

Дата презентации назначена на март 2021 года. Основной же набор моделей покажут в сентябре-октябре.