Бывший инженер Intel объяснил, почему Apple перешла на собственные процессоры в Mac

Во время специального онлайн-мероприятия WWDC 2020, компания Apple анонсировала переход компьютеров Mac на собственные ARM-процессоры. Но почему именно сейчас состоялся переход корпорация не стала объяснять. Зато это удалось узнать журналистам.

По информации бывшего главного инженера Intel Франсуа Пьедноэль, одной из весомых причин перехода Mac на ARM, стали проблемы с процессорами Skylake. Большинство компаний оказались недовольны поколением, а огромное количество жалоб приходило именно от Apple.

Сейчас на процессорах Intel Skylake работают iMac 2015 года, первое поколение MacBook и MacBook Pro 2016.