iPhone 20 Pro может получить четырёхизогнутое стекло
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Юбилейный iPhone 20 Pro может получить изогнутый с четырёх сторон экран

Инсайдер Ice Universe опубликовал видео необычной передней панели будущего смартфона Apple. Юбилейную модель ожидают в 2027 году.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:01
Юбилейный iPhone 20 Pro может получить изогнутый с четырёх сторон экран

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал видео с образцом защитного стекла, предположительно предназначенного для iPhone 20 Pro. Смартфон может выйти в 2027 году, когда Apple отметит 20-летие первого iPhone.

На кадрах показана прозрачная стеклянная панель, установленная на подставке. Её края плавно изгибаются со всех четырёх сторон, а чёрная рамка выглядит необычно тонкой. В верхней части расположены два выреза, напоминающие элементы Dynamic Island: овальный и круглый.

Подобная конструкция соответствует предыдущим слухам о масштабном изменении дизайна iPhone. По данным инсайдеров, Apple совместно с Samsung разрабатывает специальный дисплей с изгибами по четырём краям. Юбилейная модель также может получить стеклянную заднюю панель, плавно переходящую в боковые грани корпуса.

iPhone 20 Pro может получить четырёхизогнутое стекло с вырезом Dynamic Island

Впрочем, подлинность показанного образца пока не подтверждена. На видео представлено только защитное стекло, поэтому судить о конструкции самого дисплея и расположении датчиков Face ID преждевременно.

Ранее появлялись сообщения, что Apple рассматривает возможность размещения датчиков Face ID и фронтальной камеры под экраном. Однако наличие вырезов на представленном образце указывает на то, что окончательный дизайн передней панели пока остаётся неизвестным.

Ожидается, что iPhone 20 Pro станет одним из крупнейших обновлений дизайна смартфонов Apple со времён iPhone X. Официально компания пока не подтверждала ни название устройства, ни его характеристики.

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