Apple готовит два новых преимущества для подписчиков iCloud+ в обновлении iOS 27.3, которое ожидается в декабре. Как сообщает 9to5Mac, компания расширит возможности искусственного интеллекта для пользователей платных тарифов.

Первое изменение касается ежедневных лимитов Siri и Apple Intelligence. Подписчики iCloud+ с тарифом 200 ГБ получат до двух раз больше запросов к облачным нейросетям, с 2 ТБ до пяти раз, с 6 ТБ до десяти раз, а с 12 ТБ до двадцати раз. Базовые функции останутся бесплатными.

Второе нововведение связано с приложением «Команды». Мощная облачная модель Cloud Pro для сложных автоматизаций станет доступна только подписчикам iCloud+ с тарифом от 200 ГБ.

В России доступность новых функций остаётся под вопросом. Страна не входит в список регионов с прямым запретом на повышенные лимиты, однако Apple Intelligence и Siri AI пока не поддерживают русский язык. Для их использования потребуются совместимое устройство, поддерживаемый язык и соблюдение региональных условий.

При этом российские пользователи уже столкнулись с ограничениями оплаты подписок Apple. Для тех, кто решил отказаться от облачного хранилища, мы подготовили подробную инструкцию по переносу всех данных из iCloud на компьютер или внешний SSD.