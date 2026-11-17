Издание WHYLAB опубликовало «живые» фотографии защитного стекла для юбилейного iPhone 20 Pro, который по всей видимости получит экран-водопад.

Судя по изображениям, стекло скруглено со всех четырёх сторон, благодаря чему смартфон может получить практически безрамочный дизайн. Однако, такие экраны подвержены бликам в месте сгиба, что ухудшает восприятие контента, эти отражения от источников света отчётливо видны на опубликованных фотографиях. Кроме этого, изогнутые дисплеи не только повышают стоимость ремонта из-за сложности срезки повреждённого стекла, но и создают неудобства при наклеивании защитных стёкол и плёнок.

Презентация iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max ожидается в следующем году, что совпадёт с 20-летием с момента выхода оригинального iPhone.