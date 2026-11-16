macOS 27.3: полный доступ к диску разделили на категории
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Apple усложнит доступ приложений к данным Mac из-за автономных ИИ-агентов

В бета-версии macOS 27.3 обнаружили новый механизм защиты, который потребует дополнительных действий при выдаче полного доступа к диску.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:46
Apple ограничила доступ приложений к Mac ради сдерживания автономных ИИ-агентов

Apple готовит изменения в системе разрешений macOS, чтобы ограничить доступ приложений к личным данным пользователей. Первые признаки новых механизмов защиты обнаружили в бета-версии macOS 27.3, сообщает 9to5Mac.

В октябре компания объявила, что усложнит предоставление полного доступа к диску. Причиной назвали распространение автономных ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи и взаимодействовать с приложениями. Подобные инструменты могут получать доступ к перепискам, документам, истории браузера и другим конфиденциальным данным.

В macOS 27.3 обнаружили механизм, который не позволит приложениям автоматически появляться в списке полного доступа к диску. Сейчас программа после попытки прочитать защищённый файл может оказаться в настройках разрешений, где пользователю достаточно включить переключатель. После изменения приложения придётся добавлять в список вручную.

Кроме того, в бета-версии нашли упоминание функции Private Folders. Она потенциально позволит предоставлять доступ к отдельным папкам вместо всего содержимого компьютера.

Пока новые механизмы находятся в разработке. Соответствующая функция защиты в первой бете отключена, а поддержка Private Folders реализована не полностью. Apple не подтвердила, что изменения появятся в финальной версии macOS 27.3.

Ранее выданные разрешения, согласно обнаруженному механизму, сохранятся.

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