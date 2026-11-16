Apple готовит первые умные очки: презентация ожидается на WWDC 2027

Apple готовится представить свои первые умные очки на конференции WWDC в июне 2027 года. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, устройство разрабатывается под кодовым названием N50, а его поставки могут начаться до конца следующего года.

В отличие от Vision Pro, первые очки Apple не получат функций дополненной реальности. Вместо этого компания сделает ставку на тесную интеграцию с iPhone и обновлённую Siri на базе искусственного интеллекта.

Голосовой помощник сможет управлять приложениями на смартфоне прямо через очки. Например, пользователи смогут вызывать такси, бронировать столики в ресторанах и заказывать кофе голосовыми командами. Сами сторонние приложения будут работать на подключённом iPhone, поэтому полностью самостоятельным устройством очки не станут.

Прототипы работают на облегчённой версии visionOS и оснащены процессором на базе чипов Apple Watch. Встроенный Wi-Fi позволит использовать некоторые функции, включая воспроизведение аудио, даже когда iPhone находится вне зоны действия.

Apple также уделяет особое внимание дизайну, приватности и качеству звука. Очки получат камеры, динамики и микрофоны для звонков, прослушивания музыки и аудиовызовов FaceTime. Предусмотрена и компактная магнитная зарядка, которой можно пользоваться, не снимая устройство.

По данным источников, аппаратная часть очков практически готова, однако разработка программного обеспечения отстаёт от графика. Из-за этого сроки презентации и начала продаж ещё могут измениться.