Представлен Poco M3 Pro: NFC, 5000 мАч и необычный дизайн

Бренд Poco представил для международного рынка уникальный в плане дизайна смартфон – Poco M3 Pro. Его особенной чертой является внешний вид, который не копирует какие-либо модели Xiaomi.

Новинка получила дисплей на 6,5-дюйма с разрешением Full HD+ и поддержкой обновления экрана на частоте 90 Гц. Сверху в дисплее разместилась фронтальная камера на 8 МП. На задней стороне корпуса установлена тройная основная камера на 48, 2 и 2 Мп. В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G, а за автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Зарядное устройство на 22,5 Вт идёт в комплекте.

Стоит отметить, что всё больше в китайский смартфонах начинает появляться NFC-модуль. Исключение не стал Poco M3 Pro. Помимо этого он оснащён стандартным 3,5 мм разъёмом для наушников, ИК-датчиком для управления техникой, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и Bluetooth 5.1. Работает смартфон под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

На выбор Poco M3 Pro доступен в модификациях 4 и 6 ГБ оперативной памяти. Стоимость базовой версии начинается от 179 евро (около 16 тысяч рублей). Модель уже доступна для приобретения на AliExpress.

The GEEK в Telegram