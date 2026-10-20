Представлен POCO X8s — компактный смартфон с ёмким аккумулятором

Сегодня во Вьетнаме Xiaomi представила компактный среднебюджетный смартфон POCO X8s со сбалансированным «железом», металлической средней частью корпуса и стеклянной задней панелью.

POCO X8s получил 6,35-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2656х1220 точек и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, яркость в пике достигает до 3500 нит, а соотношение сторон составляет 19,6:9. Толщина экранных рамок — всего 1,18 мм.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система Snapdragon 7 Gen 4 с графикой Adreno 722. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 6330 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Light Fusion 800 с поддержкой OIS (1/1,55″, f/1,77);

Телевик на 50 Мп с диафрагмой f/2,2 и зумом 2,5х;

Широкоугольный на 8 Мп с диафрагмой f/2,2.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi, Bluetooth, 5G, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68 и порт USB-C. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Во Вьетнаме POCO X8s поступит в продажу по следующим ценам:

(8/256 ГБ) — 10 490 000 донгов (33 567 ₽)

(12/512 ГБ) — 12 990 000 донгов (41 565 ₽)

Когда появится глобальная версия смартфона, пока неизвестно.