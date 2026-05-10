Xiaomi выпустила обновления для Xiaomi 12, Poco F4 и Redmi Note 11 Pro

Xiaomi продолжает выпускать обновления для смартфонов, официальный срок поддержки которых уже завершился. Об этом сообщает XimiTime.
Компания выпустила новые технические прошивки для ряда старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco. Обновления не содержат новых версий Android или функций HyperOS и направлены на исправление ошибок, повышение стабильности и устранение возможных уязвимостей безопасности.
Новые прошивки получили:
- Poco F4 GT
- Poco F4
- Xiaomi 11i
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi K60e
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
Обычно после статуса EOL (End of Life) смартфоны перестают получать обновления Android, патчи безопасности и новые версии оболочки. Однако Xiaomi продолжает выпускать внеплановые обновления, если обнаруживаются серьёзные проблемы в системе.
Официально компания не сообщала о расширении поддержки для перечисленных устройств.