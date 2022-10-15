Poco выпустит бюджетный смартфон Poco C50 дешевле $100

Xiaomi готовит бюджетный Poco C50 стоимостью не больше $100. Устройство появилось в каталоге Google Play Console под кодовым именем snow и каталожным номером 220733SPI.

Сообщается, что нового устройства ждать не стоит. Poco C50 будет полной копией Redmi A1, компания просто перевыпустит смартфон под другим брендом.

Poco C50, как и Redmi A1, получит 6,2-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio A22 и аккумулятор емкостью 5000 мАч + поддержку 10-ваттной зарядки. У основной камеры будет 8 Мп, у фронтальной 5 Мп.

Poco C50 будет работать на Android 12 Go Edition.

У Redmi следом за A1 вышла его обновленная версия A1+. В двух версиях отличие было только в том, что модель «+» получила сканер отпечатков пальцев. Можно предположить, что под брендом Poco сделают то же самое — сначала выйдет базовый Poco C50, а чуть позже с датчиком отпечатков пальцев.

Кстати, Redmi A1+ уже продается в России, про это можно прочитать тут.

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