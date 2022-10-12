Xiaomi запускает продажи бюджетного Redmi A1+ в России

Xiaomi запускает в России продажи бюджетного Redmi A1+. Это второй смартфон в новой линейке «A», от первой версии он отличается только наличием сканера отпечатков пальцев.

Купить Redmi A1+ можно будет уже завтра, 13 октября. Стоимость новинки вполне себе приятная — 6 990 рублей для первых покупателей на официальном сайте. Рекомендованная розничная цена отличается не сильно — 7 990 рублей.

Напомним, что Redmi A1+ получил 6,52-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+, простенький процессор MediaTek Helio A22 и емкий аккумулятор на 5000 мАч + поддержку 10-ваттной зарядки.

У основной камеры датчик на 8 Мп, у фронтальной — 5 Мп.

Есть еще стандартный разъем для наушников 3,5 мм, 4G LTE, Bluetooth 5.0 и лоток для двух sim-карт. Redmi A1+ работает под управлением Android 12 Go Edition. Всего доступны три цветовых варианта: приятные голубой и зеленый, а также базовый серый.

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