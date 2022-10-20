Pixel Watch оказались «уродливыми» внутри

Первые часы Google, под названием Pixel Watch, уже появились в продаже и практически сразу попали в руки специалистов из iFixit.

Новинку вскрыли и разобрали, но как оказалось, внутри всё не так аккуратно и красиво. Обнаружились грубая компоновка с динамиком, сварные швы и жёлтый скотч под которым спрятана батарея. Все это выглядит довольно странно и больше похоже на производство дешевых китайских подделок.

Ёмкость встроенной батарейки составляет всего 294 мАч, что в несколько раз меньше, чем у Apple Watch Ultra (543 мАч), но немного больше, чем у 41-мм Apple Watch Series 8 (282 мАч).

Более того, Google не внедрила никакой защиты в крупное отверстии динамика, а значит дайверы могут не рассчитывать на их использование.

Но плюсы всё-таки есть. Например, биометрические датчики Pixel Watch припаяны к материнской плате, что заметно облегчает и удешевляет замену заднего стекла. Но конструкция кнопки и безеля такова, что заменить их в случае повреждения не выйдет.

Pixel Watch были представлены 6 октября на мероприятии Google. Они получили процессор Exynos 9110 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Стоимость часов начинается от $349.

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