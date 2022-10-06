Google представила часы Pixel Watch

Компания Google представила свои первые смарт-часы под названием Pixel Watch. Новинка получила круглый форм-фактор из нержавеющей стали, а за управление отвечает колёсико и физическая кнопка.

Процессором часов стал Exynos 9110 в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 5. Корпус оснащается водонепроницаемостью 5 АТМ.

Работа часов происходит под управлением Wear OS 3.5 с голосовым помощником. Устройство умеет производить мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, а также делать ЭКГ. Более того, есть автоматическое определение спортивных активностей и интеграция с сервисами Fitbit.

Дополнительно доступна опция «SOS», которая уведомит близких, если с владельцем Pixel Watch что-то случится. В 2023 году, Google добавит программным путём, распознавание падения.

За автономность отвечает аккумулятор на 294 мАч, которого должно хватать на целые сутки. Также есть быстрая зарядка, позволяющая зарядить часы с 0 до 50% за 30 минут. Из модулей пользователю доступны Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi, NFC и поддержка eSIM с LTE.

Цены Pixel Watch:

Pixel Watch с Wi-Fi — 349 долларов (~21 000 рублей);

Pixel Watch с Wi-Fi и LTE — 399 долларов (~24 000 рублей).

В продаже Pixel Watch появятся с 13 октября в цветах Obsidian, Chalk, Charcoal и Hazel. При покупке дадут шесть месяцев подписки Fitbit Premium и три месяца подписки YouTube Music Premium.

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