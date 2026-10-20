Сбой в Google Cloud нарушил работу банков и судов в Великобритании

Сбой Google Cloud в Великобритании нарушил работу банковских сервисов и судебной видеосвязи. Клиенты Revolut, Lloyds и HSBC столкнулись с проблемами доступа к счетам, а платежи, переводы и снятие наличных работали с перебоями.

Google сообщила, что причиной стала проблема с электропитанием в лондонской зоне europe-west2-b. Восстановление сервисов началось к 13:00, а к 15:00 по лондонскому времени они снова работали у большинства клиентов.

В Revolut перебои затронули регистрацию, вход, карточные платежи, переводы, снятие наличных в банкоматах и операции с криптовалютой. Банк заверил, что деньги и данные клиентов находятся в безопасности.

Часть клиентов Halifax, входящего в Lloyds, не могла войти в приложение и интернет-банк. У части клиентов HSBC также возникли проблемы с доступом к сервисам. В Англии и Уэльсе всё утро не работала система дистанционного участия в судебных заседаниях, что, предположительно, задержало несколько слушаний.

Британский финансовый регулятор FCA связался с Google и запросил дополнительные сведения о сбое. Google заявила, что опубликует разбор инцидента после завершения внутреннего расследования.