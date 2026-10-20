Сбой Google Cloud затронул банки и суды Великобритании
Новости

Сбой в Google Cloud нарушил работу банков и судов в Великобритании

Сервисы Google Cloud снова работали у большинства клиентов к 15:00 по лондонскому времени.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:32
Сбой в Google Cloud нарушил работу банков и судов в Великобритании

Сбой Google Cloud в Великобритании нарушил работу банковских сервисов и судебной видеосвязи. Клиенты Revolut, Lloyds и HSBC столкнулись с проблемами доступа к счетам, а платежи, переводы и снятие наличных работали с перебоями.

Google сообщила, что причиной стала проблема с электропитанием в лондонской зоне europe-west2-b. Восстановление сервисов началось к 13:00, а к 15:00 по лондонскому времени они снова работали у большинства клиентов.

В Revolut перебои затронули регистрацию, вход, карточные платежи, переводы, снятие наличных в банкоматах и операции с криптовалютой. Банк заверил, что деньги и данные клиентов находятся в безопасности.

Часть клиентов Halifax, входящего в Lloyds, не могла войти в приложение и интернет-банк. У части клиентов HSBC также возникли проблемы с доступом к сервисам. В Англии и Уэльсе всё утро не работала система дистанционного участия в судебных заседаниях, что, предположительно, задержало несколько слушаний.

Британский финансовый регулятор FCA связался с Google и запросил дополнительные сведения о сбое. Google заявила, что опубликует разбор инцидента после завершения внутреннего расследования.

Обсудить

Главное по теме

Новости Google открыла код TorchTPU для переноса приложений PyTorch на TPU

Проект TorchTPU позволяет переносить приложения PyTorch без переписывания кода.
Новости В Google Play обнаружили поддельный Chrome, который ворвался в топ-выдачи Новости Google представила спортивный браслет Fitbit Edge со сменным аккумулятором за $180

Похожие материалы

Google Google запустила сайт для проверки изображений, видео и аудио на ИИ

SynthID ищет скрытые водяные знаки, которые добавляются к контенту при генерации.

 Fitbit Edge Опубликованы характеристики фитнес-браслета Google Fitbit Edge до презентации

Также стала известна цена и новая, четвёртая расцветка.

 Gemini Google сделала платформу Playground, где можно создать игру одним промптом

Платформа позволяет по текстовому запросу создавать 2D и 3D игры, публиковать их и запускать прямо в браузере.

 Fitbit Edge Утечка: фитнес-браслет Google Fitbit Edge показали на рендерах и раскрыли его характеристики

Компактный как Xiaomi Smart Band, но с GPS и кнопками.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Xbox Project Helix может стоить от 1200 до 1800 долларов GTA IV и GTA V теперь можно запускать на Android без эмуляторов Windows AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 6000 раньше обещанного срока Представлен POCO X8s — компактный смартфон с ёмким аккумулятором «Яндекс 360» постепенно возвращается к нормальной работе: что уже восстановили Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →