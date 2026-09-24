Realme выпустила смартфон «Гарри Поттер» с сундуком Хогвартса в комплекте

Realme представила специальную версию смартфона 16 Pro, созданную совместно с Warner Bros. Устройство посвящено вселенной «Гарри Поттера» и отличается от обычной модели оформлением корпуса, интерфейса и комплекта поставки.

Смартфон получил коричневую заднюю панель с текстурой под кожу и гербом Хогвартса. Под воздействием ультрафиолета на гербе проявляются цвета четырёх факультетов. На рамке выгравирована фраза «Welcome to Hogwarts», а оформление блока камер отсылает к сове Букле.

Изменения затронули и систему. В Realme UI 7.0 появились тематические обои, более 30 переработанных иконок, анимация загрузки и анимация разблокировки по отпечатку пальца в стиле «Гарри Поттера».

Комплект выполнен в виде миниатюрного сундука Хогвартса. Внутри находятся смартфон, чехол, зарядное устройство на 80 Вт, кабель, письмо о зачислении в Хогвартс, билет на поезд, открытки и другие сувениры.

По характеристикам специальная версия соответствует обычному Realme 16 Pro: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300 Max, основная камера на 200 Мп и аккумулятор на 7000 мА·ч.

Realme 16 Pro Harry Potter Edition выпущен ограниченным тиражом в 5000 экземпляров. Версия 12/256 ГБ в Индии стоит 62 999 рупий, около 60 тысяч рублей. Первая партия была распродана менее чем за сутки.