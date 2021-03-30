Первым устройством с HarmonyOS будет не Huawei P50

В базе данных китайского регулятора TENAA появилось новое устройство с внутренним номером WGR-AN19 или Huawei Wagner. Это, судя по всему, планшет MatePad Pro 2. И он, похоже, станет первым устройством с предустановленной HarmonyOS.

Дело в том, что его выпуск ожидается в мае, а новый флагманский смартфон Huawei P50 перенесли на июнь. Так что, вероятно, мы сначала увидим замену Android на планшете.

В техническом плане известно, что MatePad 2 Pro построен на однокристальной платформе Kirin 9000. У него большой экран (по разным данным 12,2 или 12,6 дюйма). Есть модем LTE и 5G.

Другие спецификации ожидаются в будущем, когда TENAA рассекретит их. На данный момент неясно, насколько дорогим будет девайс, так что остаётся ждать анонса.

Напомним, что скоро выйдет третья бета HarmonyOS.