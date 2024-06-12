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HarmonyOS впервые обошла iOS в Китае

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Валентин Снежин сегодня в 21:30

Huawei развивает собственную операционную систему HarmonyOS последние пять лет, позиционируя её как независимый проект. Недавно компания достигла важной вехи: доля продаж устройств с HarmonyOS впервые превысила долю iOS на внутреннем рынке Китая, составив 17% против 16%. Это произошло в первом квартале этого года, как сообщается в отчёте Counterpoint Research.

Доли ОС внутри Китая

По данным отчёта, этому способствовали три фактора: сезонный спад продаж iPhone, негласная политика Китая по запрету использования iPhone в госучреждениях и возрождение производства фирменных чипов Kirin, что вызвало рост продаж смартфонов Huawei среди патриотически настроенных потребителей.

HarmonyOS впервые обошла iOS по доле рынка в Китае
Доли ведущих ОС на глобальном рынке

На глобальном рынке HarmonyOS также продемонстрировала значительный рост, достигнув 4% от всех проданных устройств в первые три месяца 2024 года. Ожидается, что этой осенью будет запущена HarmonyOS Next, которая станет самостоятельной операционной системой, а не кастомизированной версией Android.

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Источник:
The GEEK, Weibo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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