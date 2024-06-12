HarmonyOS впервые обошла iOS в Китае

Huawei развивает собственную операционную систему HarmonyOS последние пять лет, позиционируя её как независимый проект. Недавно компания достигла важной вехи: доля продаж устройств с HarmonyOS впервые превысила долю iOS на внутреннем рынке Китая, составив 17% против 16%. Это произошло в первом квартале этого года, как сообщается в отчёте Counterpoint Research.

Доли ОС внутри Китая

По данным отчёта, этому способствовали три фактора: сезонный спад продаж iPhone, негласная политика Китая по запрету использования iPhone в госучреждениях и возрождение производства фирменных чипов Kirin, что вызвало рост продаж смартфонов Huawei среди патриотически настроенных потребителей.

Доли ведущих ОС на глобальном рынке

На глобальном рынке HarmonyOS также продемонстрировала значительный рост, достигнув 4% от всех проданных устройств в первые три месяца 2024 года. Ожидается, что этой осенью будет запущена HarmonyOS Next, которая станет самостоятельной операционной системой, а не кастомизированной версией Android.