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Новости

Huawei представила HarmonyOS 3.0

Компания Huawei представила третью версию своей операционной системы HarmonyOS 3.0. Она служит заменой Android и в основном на китайском рынке.

В этот раз апдейт приносит всесторонние изменения в системе, начиная от визуальной частью и заканчивая безопасностью. Измененный интерфейс главного экрана теперь подразумевает карточную концепцию. По задумке такой подход упростит доступ к часто используемым приложениям и позволит кастомизировать оболочку под свои цветовые предпочтения.

В HarmonyOS 3.0 появилась более развитая экосистемы. Теперь доступно множество полезных инструментов, которые обеспечивают бесшовное переключения между ними. Например, система позволяет подключить две пары беспроводных наушников к одному устройству одновременно.

Кроме того, была проделана огромная работа над оптимизацией ОС, которая теперь меньше нагрузку на «железо».

HarmonyOS 3.0 будет доступна не только на смартфонах и планшетах, но также и на умных часах, телевизорах, принтерах и прочих устройствах умного дома. Первая волна обновления до HarmonyOS 3.0 стартует в сентябре.

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Источник:
Huawei

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